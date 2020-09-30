В Україні приблизно 40 тисяч книгозбиралень, і 18 тисяч з них є публічними. До Всеукраїнського дня бібліотек ми зібрали найкрасивіші з них у різних куточках України.

Редакція LifeStyle 24 розповість про дивовижні бібліотеки, які зберігають не тільки книжки, а й дивовижну архітектуру!

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Наукова бібліотека Львівського університету імені Франка

Де: Львів, вулиця Драгоманова, 5

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка є одніє з найбільших і найдавніших бібліотек України. Вона була заснована у 1608 році як книгозбірня львівського Єзуїтського колегіуму.

У фонді бібліотеки зберігають понад 3 мільйони книг! Серед них є цінні стародруки і рукописи, найстаріший з яких датований ХІІІ століттям.



Наукова бібліотека у Львові / Фото Наукова бібліотека ЛНУ

Окрім цього, у бібліотеці зберігають унікальні видання з особистої бібліотеки французького кардинала Мазаріні, гетьмана Івана Мазепи та французького короля Людовіка XV.

Проводити час у науковій бібліотеці – суцільне задоволення. Адже розкішні орнаменти на стінах вражають своєю красою. Над інтер'єром будівлі працювали Тадеуш Рибковський та молодий український художник Юліан Буцманюк.



Розкішний читацький зал Наукової бібліотеки / Фото Наукова бібліотека ЛНУ



Бібліотека оздоблена красивим орнаментами / Фото Наукова бібліотека ЛНУ

Бібліотека Центру Митрополита Шептицького

Де: Львів, вулиці Стрийська, 29

Це місце, яке розвінчує всі міфи про те, що ходити в бібліотеки не модно. А навпаки – воно пробуджує бажання вчитись, розвиватись та пізнавати нове.



Центр Шептицького у Львові / Фото culturebridges.eu

Центр Митрополита Андрея Шептицького – це не лише сучасна бібліотека, це ще й навчальний простір. Тут ви можете потрапити на цікаву лекцію українських та іноземних фахівців, взяти участь у дискусії та послухати виступи сучасних музичних колективів.

Стильний дизайн, привітний персонал, велика кількість книг та красиві пейзажі за вікном створюють неймовірну робочу атмосферу.



У центрі є безліч залів для навчання та роботи / Фото center.ucu.edu.ua



Фонд бібліотеки налічує понад 160 тисяч книг / Фото center.ucu.edu.ua

Одеська національна наукова бібліотека

Де: Одеса, вулиця Пастера, 13

Книгозбірня вважається першою публічною бібліотекою на території України. З'явилась вона у 1829 році за наказом Миколи I.



Одеська національна наукова бібліотека імені Горького / Фото archodessa.com

До наповнення бібліотеки долучилось багато відомих та заможних людей. До прикладу, граф Воронцов подарував книгозбірні 600 томів французьких класиків у розкiшному виданнi Фiрмена Дiдо. Нині фонд найстарішої публічної бібліотеки налічує п'ять мільйонів документів з усіх галузей знань майже 130 мовами світу.

Окрім великої кількості цікавих книг, бібліотека зачаровує ще й своїм розкішним виглядом. Адже її вважають однією із найкращих зразків бiбліотечної архітектури в Україні в стилі неокласицизму. Над проєктом працював відомий архітектор Федір Нестурх. Чарівності цій будівлі надає й те, що вона розташована у старовинній частині Одеси.



Просторий читацький зал бібліотеки в Одесі / Фото archodessa.com



Розкішний вигляд бібліотеки ввечері / Фото archodessa.com

Національна бібліотека України імені Вернадського

Де: Київ, проспект Голосіївський, 3

Це бібліотека, яка може задовольнити потреби будь-якого читача. Адже її фонд налічує 14 мільйонів книг. Саме тому вона входить у десятку найбільших книгозбірень світу.



Національна бібліотека імені Вернадського / Фото wikipedia.org

Потрапивши туди, окрім кількості книг, вас здивують й масштаби будівлі. Бібліотека складається з 27 поверхів. Не дивно, що вона вважається найбільшою за своєю площею бібліотекою в країні.

Національна бібліотека для дітей

Де: Київ, вулиця Баумана, 60

Хочете потрапити у казкову країну книжок: тоді вам точно потрібно відвідати Національну бібліотеку України для дітей.



Національна бібліотека для дітей у Києві / Фото chl.kiev.ua

Будівля оздоблена авторськими керамічними панно і композиціями видатної української художниці-керамістки Ольги Рапай. Окрім читання, діти можуть відвідувати театральний гурток з ляльковим театром, проводити час у літньому кольоровому дворику та у музичній залі.

У бібліотеці зберігається 500 тисяч примірників книг, журналів та аудіозаписів. Для зручності читачів література у книгозбірні поділена на зали дошкільної та шкільної програми.



Бібліотека оздоблена керамічними композиціями / Фото chl.kiev.ua



Бібліотека захоплює дітей казковим дизайном / Фото chl.kiev.ua

Львівська національна бібліотека України імені Василя Стефаника

Де: Львів, вулиця Стефаника, 2

Одне з найбільших державних сховищ унікальних рукописних і друкованих пам'яток книжкової культури, творів українського та зарубіжного мистецтва – Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника.

За даними статистики, щорічно інформаційними ресурсами бібліотеки користується понад 10 тисяч читачів. Серед яких: академіки, доктори та кандидати наук, наукові співробітники, спеціалісти, студенти вищих закладів освіти, а також зарубіжні користувачі.



Інтер'єр бібліотеки імені Василя Стефаника / Фото The Village

У фондах Львівської національної бібліотеки зберігається понад 8 мільйонів примірників друкованих видань.

Серед них є:

250 тисяч рідкісних видань;

понад 75 тисяч рукописів;

38 тисяч нотних видань;

49 інкунабул – рідкісних книг, які видавалися в Європі від початку книгодрукування і до 14 століття.

Будівля бібліотеки двоповерхова. Фасади лаконічні, не обтяжені особливим декором. Висота двох поверхів різна, перший – вищий, другий – нижчий. Вікна мають форму прямокутника. У залі рукописів зберігся зразок ліпнини XIX століття.



Екстер'єр бібліотеки імені Василя Стефаника / Фото Останній Бастіон

Всеукраїнський день бібліотек: що це за свято

З 1998 року, кожного року, 30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Дехто вважає, що бібліотеки – це минуле століття, але наразі послугами книгосховищ користуються понад 17 мільйонів читачів по всій Україні.

Крім навчальних, наукових, медичних і інших бібліотек, в Україні також діють 62 спеціалізовані бібліотеки для людей із вадами зору. Кількість книжок в цих бібліотеках понад 1 мільйон 162 тисячі.



62 спеціалізовані бібліотеки для людей з вадами зору / Фото 3dtoday

Читачі приходять до бібліотеки не тільки заради книжок, а й за дивовижною атмосферою, за тишею, де тільки чути перегортування аркушів книг чи інших журналів.