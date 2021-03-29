Найкращий педагог світу звернувся до українських вчителів: відео

Переможець престижної міжнародної премії Global Teacher Prize Ранджит Дісалі записав відеозвернення до українських вчителів. Він закликав педагогів брати участь у цьогорічному конкурсі.

Вчитель початкової школи для дівчаток з Індії отримав премію у 2020 році. Він вивчив мову регіону каннаду та переклав нею всі підручники, а також запровадив низку цифрових ресурсів для навчання школярок.

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Що відомо про премію

Global Teacher Prize — це світова щорічна "Нобелівська премія для вчителів", започаткована мільярдером Санні Варкі у 2014 році, щоб привернути увагу до того, наскільки важливі педагоги.

У 2020 році одразу двоє українців увійшли до рейтингу найкращих вчителів світу. Головний приз, а саме 1 мільйон доларів США, здобув учитель початкових класів Ранджит Дісалі з Індії. Він став першим переможцем, який розділив половину винагороди між рештою фіналістів.

Національну премію Global Teacher Prize Ukraine ініціювала Громадська спілка "Освіторія" у 2017 році з метою відзначити внесок українських вчителів у суспільство та підвищити престижність професії педагога.

Як взяти участь

25 березня 2021 року стартував п'ятий та ювілейний сезон найпрестижнішої національної премії для вчителів-новаторів.

Переможець отримає 250 тисяч гривень, поїздку на Global Education and Skills Forum, а також професійний розвиток та підтримку реалізації освітніх проєктів від "Освіторії".

Подати заявку на участь може кожен учитель до 1 серпня на сайті Global Teacher Prize Ukraine. Номінувати улюблених педагогів можуть також учні, батьки школярів, колеги та рідні.

Ім'я переможця планують оголосити 2 жовтня 2021 року, у Міжнародний день учителя.

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Звернення переможця з Індії

Ранджит Дісалі, переможець 2020 року, записав відеозвернення до українських колег. Він зазначив, що знає про виклики, з якими стикаються наші педагоги, адже й самому довелося пережити багато складнощів.

Індієць впевнений, що ключем до всього є повага до ідей та статусу вчителювання. На його думку, професійний розвиток учителя завжди має бути на першому місці.

Потрібно, щоб учителі отримали якісне навчання та підтримку, а також використовували нові підходи у своїй роботі замість застарілих,

– додає Раджит.

Найкращий вчитель планети переконаний, що педагоги повинні вчити дітей творчості, співчуття та розвивати навички інноваційного мислення.

Звернення найкращого вчителя світу до українських педагогів: дивіться відео