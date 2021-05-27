Найкращим студентам ЧНУ Федьковича вручать стипендію у криптовалюті

Найкращим студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вручать стипендію у криптовалюті замість готівки. Її надасть компанія Orca Finance.

З кожного факультету та інституту ЧНУ ім. Федьковича обрали по одному студенту з найвищим рейтингом. Вручення криптостипендії відбудеться 28 травня о 12:00 в червоній залі вишу.

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"Раді повідомити, що вже цієї п’ятниці (28 травня, – 24 канал) 13 студентів ЧНУ отримають сертифікати на криптостипендії у розмірі 500 доларів від нашої компанії", – повідомили в Orca Finance.

Зазначимо, що стипендії виплачуватимуть у криптодоларах по 100 BUSD впродовж п’яти місяців.



Компанія додала, що у майбутньому вони планують подібним чином підтримувати і молодих викладачів ЧНУ.

Що відомо про компанію Orca Finance

У компанії зазначили, що вирішили започаткувати гарну традицію, коли місцевий бізнес у такі скрутні часи матеріально підтримує кращих студентів та молодих спеціалістів ЧНУ.

Компанія Orca Finance займається криптотрейдингом (один з основних способів заробітку на криптовалюта) і працює на криптовалютному ринку з березня 2020 року.

Додамо, що співвласником компанії Orca Finance є Ярослав Петришин – син ректора ЧНУ Романа Петришина. Раніше він анонсував роздачу студентам криптовалюти.