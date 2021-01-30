Найкращі виші світу: українські університети опинилися в списках міжнародних рейтингів

Міжнародні компанії оприлюднили рейтинги найкращих вишів світу за показниками 2020 року, і в них опинилися кілька українських університетів.

Джерело: 24 канал

За версією декількох міжнародних рейтингів, 4 українські заклади вищої освіти мають право на міжнародне визнання. Свої місця в списках університети отримали завдяки різним показникам 2020 року.

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До міжнародних рейтингів потрапили такі виші:

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Київський політехнічний інститут.

Рейтинг TopUniversities

TopUniversities Ranking провів оцінювання по 6 індикаторам з різними коефіцієнтами для загального балу. Найвагомішими показниками є:

кількість та якість пропонованих напрямків навчання ;

; академічна репутація;

відсоток працевлаштування випускників після завершення навчання.

За показниками 2020 року, до рейтингу потрапили Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Київський політехнічний інститут.

КНУ імені Шевченка отримав 601 сходинку, поступившись Сиракузькому приватному університету, що розташований в США.



КПІ зайняв 701 місце, одразу ж після Нанкінського університету в Китаї.

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Рейтинг вищої освіти Times

Times Higher Education Ranking вніс до своїх списків два інші українські університети. Сюди потрапили Харківський національний університет радіоелектроніки та Львівський національний університет імені Івана Франка.

Рейтинг вираховується за 13 індикаторами з різними коефіцієнтами загального балу. Найвагомішими показниками є:

професійність викладачів університету;

зручність для іноземних студентів ;

; фінансове забезпечення;

наукова діяльність.

ХНУРЕ зайняв 801 місце в списку, поступившись Керманському медичному університету, що розташований в Ірані.

ЛНУ отримав 1001 сходинку, одразу ж після Тбіліського державного університету в Грузії.

Списки американської компанії USNews

В рейтингах Times та TopUniversities конкретні місця віддаються тільки до 200 позиції. Після цього, через більш-менш однакові показники, кожні наступні 200 університетів займають сходинки в спільних категоріях (наприклад: 801 – 1000, 1001 – 1200).

U.S. News & World Report Ranking вираховує рейтинг за 14 критеріями. Найосновнішими з них є:

науковий доробок викладачів та кількість цитувань їх праць в інших роботах;

кількість проведених конференцій ;

; публікації вишу;

репутація досліджень.

В цей рейтинг також увійшов КНУ, але зайняв тут 1020 місце, яке поділив разом з Будапештським університетом технологій та економіки.