Чотири українські виші потрапили в рейтинг найкращих університетів світу: список

До рейтингу кращих університетів світу 2021 року, яке уклало агентство QS Quacquarelli Symonds, увійшли 1452 виші. До цього списку потрапили і чотири популярні виші з України.

Оприлюднили найпопулярніший рейтинг кращих університетів світу QS World University Rankings by Subject 2021. Цікаво, що цього року додали спеціальності в області нафти і газу, геології та геофізики.

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Окрім того, було збільшено загальну кількість університеті. Наприклад, зросла кількість вишів за такими спеціальностями:

з бізнесу і управління,

комп’ютерних наук та інформаційних систем,

гостинності та управління відпочинком,

медицини, сестринської справи,

фармацевтики та фармакології.

Які університети України потрапили у рейтинг кращих вишів світу

Кількість українських вишів в рейтингах за спеціальностями 2021 року зросла з двох до чотирьох. Так, цього року українські виші отримали 12 позицій в одному галузевому рейтингу і семи рейтингах за спеціальностями.

У рейтинги за спеціальностями кращих університетів 2021 року увійшли наступні українські університети:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сучасні мови (позиції в рейтингу – з 201 по 250)

Лінгвістика (позиції в рейтингу з 251 по 300)

Математика (позиції в рейтингу – з 401 по 450)

Фізика і астрономія (позиції в рейтингу – з 401 по 450)

Природничі науки (позиції в рейтингу – з 401 по 450)

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 501 по 550)

Хімія (позиції в рейтингу – з 501 по 550)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 551 по 600)

Фізика і астрономія (позиції в рейтингу – з 551 по 600)

Національний університет "Львівська політехніка"

Інженерні спеціальності в області нафти і газу (позиції в рейтингу – з 101 по 150)

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 551 по 600)

КНТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (позиції в рейтингу – з 501 по 550)

Так, серед українських вишів Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав найбільшу кількість рейтингів за спеціальностями, а НУ "Львівська політехніка" займає найвищу позицію серед університетів України – 101-150 в рейтингу кращих університетів з інженерних спеціальностей.

Додамо, що вперше в рейтинги за спеціальностями кращих університетів увійшли Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та національний університет "Львівська політехніка".

Директор аналітичного центру QS Бен Саутер сказав, що цього року кількість українських університетів в рейтингах за спеціальностями збільшилася вдвічі.

Важливо відзначити їхню участь в рейтингах за спеціальностями, що відрізняються високим рівнем конкуренції, а саме: з комп’ютерних наук та інформаційних систем, фізики та астрономії, а також інженерних спеціальностей в області нафти і газу,

– додав він.

Що відомо про цей рейтинг

QS Quacquarelli Symonds Це провідний у світі постачальник сервісів та досліджень для глобального сектора вищої освіти. Він є укладачем рейтингів університетів з 2004 року.



З того часу рейтинги QS стали найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про ефективність університетів.



Як агентство QS складає рейтинги університетів за спеціальностями:

Академічна репутація: показник, що розраховується на основі результатів опитування понад 100 тисяч вчених, викладачів і керівників вишів;

Репутація серед роботодавців: показник, що розраховується на основі результатів опитування понад 50 тисяч представників компаній-роботодавців;

Кількість цитувань на одну публікацію: показник наукової продуктивності, який вимірює середню кількість цитувань на одну публікацію за даними платформи Scopus;

Організаційний індекс Хірша: показник, що відображає наукову продуктивність і впливовість наукових досліджень за даними міжнародної платформи Scopus.

До слова, Національне агентство кваліфікацій опублікувало список найбільш затребуваних спеціальностей майбутнього. Які прфесії будуть популярними через 10 років – читайте у матеріалі

Популярні професії в Україні / Джерело: Нацагентство кваліфікації / Інфографіка 24 каналу