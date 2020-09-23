В Україні склали рейтинг найкращих шкіл України за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Які заклади освіти увійшли в десятку – читайте у матеріалі.

Рейтинг шкіл склало видання Освіта.ua.

Цікаво В яких школах Києва учні найкраще здали ЗНО у 2020 році: рейтинг закладів освіти

Заклади освіти в таблиці розміщені за рейтинговим балом, який розрахували на підставі середнього значення балів ЗНО, які отриманих школярі з усіх предметів у 2020 році і з урахуванням загальної кількості тестів.

Рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО у 2020 році

Лідером вже четвертий рік є Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка; Київський ліцей "Інтелект"; Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка; Технічний ліцей НТУУ "Київський політехнічний інститут"; Приватний київський ліцей "Екологія і культура"; Ліцей "Наукова зміна" у Києві; Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер"; Природничо-науковий ліцей №145 у Києві; Русанівський ліцей Києва; Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті.

За рейтингом зрозуміло, що до першої десятки рейтингу потрапили 8 навчальних закладів з Києва й по одному навчальному закладу зі Львова та Житомира. До двадцятки найкращих шкіл України за результатами ЗНО також увійшли школи Дніпра, Харкова та Івано-Франківська.

Рейтинги шкіл усіх областей та обласних центрів України, а також рейтинги шкіл за окремими предметами ЗНО – читайте тут.

Зазначимо, що лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівщина. Друге та третє місця посіли Сумська та Тернопольська області. Серед обласних центрів – перше місце посів Київ, на другій і третій сходинках розташувалися Львів і Рівне.

Предмети, з яких випускники отримали 200 балів / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що у МОН розробляють документ, щоб з 2021 року учасників ЗНО, які здобудуть найвищі результати у тестуванні, нагороджували преміями. Це буде одноразова грошова виплата.