В яких регіонах України навчалися найрозумніші випускники шкіл у 2021-му – інфографіка
Джерело:24 канал
Цьогоріч 57 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали сумарно з чотирьох навчальних предметів 790 балів та більше. Найкращі результати продемонстрували випускники шкіл Київщини, Львівщини та Харківщини.
Серед найрозумніших 57 учасників ЗНО-2021 – 31 дівчина та 26 юнаків. Про це 24 каналу розповіли у відповіді на запит в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Важлива статистика
В яких регіонах України навчалися випускники шкіл, які набрали з чотирьох предметів 790 балів та більше:
- м. Київ – 12 осіб;
- Львівська область – 12 осіб;
- Харківська область – 5 осіб;
- Одеська область – 3 особи;
- Тернопільська область – 3 особи;
- Чернівецька область – 3 особи;
- Київська область 2 особи;
- Дніпропетровська область – 2 особи;
- Івано-Франківська область – 2 особи;
- Полтавська область – 2 особи;
- Сумська область – 2 особи;
- Вінницька область – 1 особа;
- Волинська область – 1 особа;
- Донецька область – 1 особа;
- Закарпатська область – 1 особа;
- Запорізька область – 1 особа;
- Миколаївська область – 1 особа;
- Рівненська область – 1 особа;
- Херсонська область – 1 особа;
- Черкаська область – 1 особа.
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Цьогоріч найкращі результати продемонстрували випускники шкіл Київщини, Львівщини та Харківщини / Інфографіка 24 каналу
У 2021-му жоден випускник шкіл з Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської, Чернігівської, Луганської областей, а також тимчасово окупованої АР Крим, не зміг набрати сумарно з чотирьох навчальних предметів 790 балів та більше.
Хто отримав максимум
Цьогоріч 528 учасників основної сесії ЗНО отримали 200 балів. З них 500 учасників отримали 200 з одного з іспитів, а 27 учасників – 200 балів з двох тестів.
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Максимальну кількість балів з трьох предметів набрав лише випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із хімії, біології та математики. Непоганий результат у хлопця й з української мови – 196 балів.