Серед найрозумніших 57 учасників ЗНО-2021 – 31 дівчина та 26 юнаків. Про це 24 каналу розповіли у відповіді на запит в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Важлива статистика

В яких регіонах України навчалися випускники шкіл, які набрали з чотирьох предметів 790 балів та більше:

м. Київ – 12 осіб;

Львівська область – 12 осіб;

Харківська область – 5 осіб;

Одеська область – 3 особи;

Тернопільська область – 3 особи;

Чернівецька область – 3 особи;

Київська область 2 особи;

Дніпропетровська область – 2 особи;

Івано-Франківська область – 2 особи;

Полтавська область – 2 особи;

Сумська область – 2 особи;

Вінницька область – 1 особа;

Волинська область – 1 особа;

Донецька область – 1 особа;

Закарпатська область – 1 особа;

Запорізька область – 1 особа;

Миколаївська область – 1 особа;

Рівненська область – 1 особа;

Херсонська область – 1 особа;

Черкаська область – 1 особа.

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Цьогоріч найкращі результати продемонстрували випускники шкіл Київщини, Львівщини та Харківщини / Інфографіка 24 каналу

У 2021-му жоден випускник шкіл з Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської, Чернігівської, Луганської областей, а також тимчасово окупованої АР Крим, не зміг набрати сумарно з чотирьох навчальних предметів 790 балів та більше.

Хто отримав максимум

Цьогоріч 528 учасників основної сесії ЗНО отримали 200 балів. З них 500 учасників отримали 200 з одного з іспитів, а 27 учасників – 200 балів з двох тестів.

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Максимальну кількість балів з трьох предметів набрав лише випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із хімії, біології та математики. Непоганий результат у хлопця й з української мови – 196 балів.