Найкращі бізнес-ідеї для жінок у 2021 році: у якій галузі відкрити власну справу

19 липня 2021 , 08:05
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СПЕЦПРОЄКТ

Джерело:

24 канал

У сучасному світі жінки невпинно ламають стереотипи щодо "винятково чоловічих" галузей діяльності. Від професійних зварниць до керівниць передових підприємств та впливових інвесторок – назвати їх "слабкою статтю" об'єктивно та аргументовано вже не може ніхто.

Хоча з гендерним рівноправ'ям, на жаль, досі існують проблеми, частка жінок-підприємиць невпинно зростає. Освіта 24 підібрала декілька перспективних галузей бізнесу, які можуть бути цікавими жінкам у 2021 році.

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Загальна статистика

Мотивовані жінки часто втрачають натхнення під час пошуку бізнес-ідей. Дехто генерує їх неймовірну кількість, однак боїться ризикувати, а хтось – готовий до ризиків, але не знає, з чого почати.

У яких галузях найбільше жінок-підприємиць

Міжнародна дослідницька організація Appypie провела власне дослідження бізнес-ринку та визначила, у яких галузях жінки-підприємиці розпочинають власну справу та де себе комфортно почувають:

  • мистецтво та розваги (4,8%);
     
  • освітній сервіс (3,5%);
     
  • будівництво (3,4%);
     
  • фінанси та страхування (2,6%);
     
  • гастрономія (2,5%);
     
  • грузові перевезення та доставка (1,8%);
     
  • енергетика (1,5%);
     
  • інформаційні технології (1,2%);
     
  • сільське господарство (0,3%).

У яких галузях жінки відкривають бізнес найчастіше / Інфографіка Appypie

Як розпочати власну справу

Перед тим, як розпочинати власну справу, варто дати відповідь на кілька простих запитань:

  1. Для чого вам бізнес?
     
  2. Що ви любите робити?
     
  3. Що ви вмієте робити?
     
  4. Чого б ви хотіли навчитись?

Варто обирати ту галузь, якою ви дійсно захоплюєтесь. Також слід визначити, для чого саме вам потрібен власний бізнес – для кращого заробітку, звільнення з набридливої роботи, власного внеску у суспільство тощо. Мотивацією може бути пізнання ще незвіданого, та, власне, сам процес освоєння нового.

Оберіть ціль відкриття бізнесу / Фото Pexels

Найперспективніші напрямки у 2021 році

Після того, як ви вирішили, для чого вам бізнес, можна обрати напрямок, у якому сьогодні є імовірність перспективно розвинутись. Трендові галузі у 2021 році такі:

  • блогерство;
     
  • маркетинг;
     
  • фріланс;
     
  • бухгалтерія;
     
  • консалтинг;
     
  • соціальні мережі;
     
  • онлайн-продажі;
     
  • дизайн;
     
  • дитячі іграшки та одяг;
     
  • фітнес;
     
  • освіта;
     
  • товари ручного виробництва;
     
  • кулінарія;
     
  • планування подій.

Ризикованими залишаються галузі туризму та готельно-ресторанного бізнесу, адже потребують особливої унікальності та великого стартового капіталу з огляду на ситуацію з пандемією COVID-19. Звісно ж, відкрити власну справу з технологічною спеціалізацією – це тренд №1, однак прибутку доведеться чекати не один рік, а ресурсів треба буде витратити чимало.

Деякі галузі залишаються ризикованими / Фото Pexels

Попри те, яку галузь оберете, надійним помічником у вашій бізнес-діяльності стануть принтери Canon серії MegaTank, які є дуже економними. Собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, становить всього 46 копійок з урахуванням паперу.

Важливо! Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете вивести принтер з ладу.

Відкривайте бізнес разом з Canon | Фото 24 канал

Вмісту чорнильниць принтерів Canon серії MegaTank вистачить, щоб роздрукувати до 15 200 чорно-білих сторінок та до 7 700 сторінок у кольорі.

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Автор: Сергій Зятюк