Хоча з гендерним рівноправ'ям, на жаль, досі існують проблеми, частка жінок-підприємиць невпинно зростає. Освіта 24 підібрала декілька перспективних галузей бізнесу, які можуть бути цікавими жінкам у 2021 році.

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Загальна статистика

Мотивовані жінки часто втрачають натхнення під час пошуку бізнес-ідей. Дехто генерує їх неймовірну кількість, однак боїться ризикувати, а хтось – готовий до ризиків, але не знає, з чого почати.

У яких галузях найбільше жінок-підприємиць

Міжнародна дослідницька організація Appypie провела власне дослідження бізнес-ринку та визначила, у яких галузях жінки-підприємиці розпочинають власну справу та де себе комфортно почувають:

мистецтво та розваги (4,8%);



освітній сервіс (3,5%);



будівництво (3,4%);



фінанси та страхування (2,6%);



гастрономія (2,5%);



грузові перевезення та доставка (1,8%);



енергетика (1,5%);



інформаційні технології (1,2%);



сільське господарство (0,3%).

У яких галузях жінки відкривають бізнес найчастіше / Інфографіка Appypie

Як розпочати власну справу

Перед тим, як розпочинати власну справу, варто дати відповідь на кілька простих запитань:

Для чого вам бізнес?

Що ви любите робити?

Що ви вмієте робити?

Чого б ви хотіли навчитись?

Варто обирати ту галузь, якою ви дійсно захоплюєтесь. Також слід визначити, для чого саме вам потрібен власний бізнес – для кращого заробітку, звільнення з набридливої роботи, власного внеску у суспільство тощо. Мотивацією може бути пізнання ще незвіданого, та, власне, сам процес освоєння нового.

Оберіть ціль відкриття бізнесу / Фото Pexels

Найперспективніші напрямки у 2021 році

Після того, як ви вирішили, для чого вам бізнес, можна обрати напрямок, у якому сьогодні є імовірність перспективно розвинутись. Трендові галузі у 2021 році такі:

блогерство;



маркетинг;



фріланс;



бухгалтерія;



консалтинг;



соціальні мережі;



онлайн-продажі;



дизайн;



дитячі іграшки та одяг;



фітнес;



освіта;



товари ручного виробництва;



кулінарія;



планування подій.

Ризикованими залишаються галузі туризму та готельно-ресторанного бізнесу, адже потребують особливої унікальності та великого стартового капіталу з огляду на ситуацію з пандемією COVID-19. Звісно ж, відкрити власну справу з технологічною спеціалізацією – це тренд №1, однак прибутку доведеться чекати не один рік, а ресурсів треба буде витратити чимало.

Деякі галузі залишаються ризикованими / Фото Pexels

Попри те, яку галузь оберете, надійним помічником у вашій бізнес-діяльності стануть принтери Canon серії MegaTank, які є дуже економними. Собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, становить всього 46 копійок з урахуванням паперу.

Важливо! Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете вивести принтер з ладу.

Відкривайте бізнес разом з Canon | Фото 24 канал

Вмісту чорнильниць принтерів Canon серії MegaTank вистачить, щоб роздрукувати до 15 200 чорно-білих сторінок та до 7 700 сторінок у кольорі.

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