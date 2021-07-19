Хоча з гендерним рівноправ'ям, на жаль, досі існують проблеми, частка жінок-підприємиць невпинно зростає. Освіта 24 підібрала декілька перспективних галузей бізнесу, які можуть бути цікавими жінкам у 2021 році.
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Загальна статистика
Мотивовані жінки часто втрачають натхнення під час пошуку бізнес-ідей. Дехто генерує їх неймовірну кількість, однак боїться ризикувати, а хтось – готовий до ризиків, але не знає, з чого почати.
У яких галузях найбільше жінок-підприємиць
Міжнародна дослідницька організація Appypie провела власне дослідження бізнес-ринку та визначила, у яких галузях жінки-підприємиці розпочинають власну справу та де себе комфортно почувають:
- мистецтво та розваги (4,8%);
- освітній сервіс (3,5%);
- будівництво (3,4%);
- фінанси та страхування (2,6%);
- гастрономія (2,5%);
- грузові перевезення та доставка (1,8%);
- енергетика (1,5%);
- інформаційні технології (1,2%);
- сільське господарство (0,3%).
У яких галузях жінки відкривають бізнес найчастіше / Інфографіка Appypie
Як розпочати власну справу
Перед тим, як розпочинати власну справу, варто дати відповідь на кілька простих запитань:
- Для чого вам бізнес?
- Що ви любите робити?
- Що ви вмієте робити?
- Чого б ви хотіли навчитись?
Варто обирати ту галузь, якою ви дійсно захоплюєтесь. Також слід визначити, для чого саме вам потрібен власний бізнес – для кращого заробітку, звільнення з набридливої роботи, власного внеску у суспільство тощо. Мотивацією може бути пізнання ще незвіданого, та, власне, сам процес освоєння нового.
Оберіть ціль відкриття бізнесу / Фото Pexels
Найперспективніші напрямки у 2021 році
Після того, як ви вирішили, для чого вам бізнес, можна обрати напрямок, у якому сьогодні є імовірність перспективно розвинутись. Трендові галузі у 2021 році такі:
- блогерство;
- маркетинг;
- фріланс;
- бухгалтерія;
- консалтинг;
- соціальні мережі;
- онлайн-продажі;
- дизайн;
- дитячі іграшки та одяг;
- фітнес;
- освіта;
- товари ручного виробництва;
- кулінарія;
- планування подій.
Ризикованими залишаються галузі туризму та готельно-ресторанного бізнесу, адже потребують особливої унікальності та великого стартового капіталу з огляду на ситуацію з пандемією COVID-19. Звісно ж, відкрити власну справу з технологічною спеціалізацією – це тренд №1, однак прибутку доведеться чекати не один рік, а ресурсів треба буде витратити чимало.
Деякі галузі залишаються ризикованими / Фото Pexels
Попри те, яку галузь оберете, надійним помічником у вашій бізнес-діяльності стануть принтери Canon серії MegaTank, які є дуже економними. Собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, становить всього 46 копійок з урахуванням паперу.
Відкривайте бізнес разом з Canon | Фото 24 канал
Вмісту чорнильниць принтерів Canon серії MegaTank вистачить, щоб роздрукувати до 15 200 чорно-білих сторінок та до 7 700 сторінок у кольорі.
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