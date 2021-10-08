Вчителька працює у Козівській гімназії імені Володимира Ґерети впродовж 7 років, і за цей час вона провела вже понад пів тисячі уроків фізкультури. До вчителювання Оксана Юрків була професійною гандболісткою і цим видом спорту займалася з 13 років.

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Оксана Юрків розповідає, що на участь у конкурсі її зареєстрували учні, і у власну перемогу вона не вірила.

В анкеті вчителька розповіла про свою педагогічну мету:

Основна моя мета – щоб діти були здоровим і розуміли, що таке фізична активність. Я не можу навчити їх професійно всіх видів спорту, але хочу, щоб вони йшли у доросле життя і розуміли, що таке волейбол, корфбол, петанк тощо,

– зазначила Юрків.

Її учні щороку беруть участь у спортивних змаганнях. Торік команда гімназії перемогла на Чемпіонаті області з Всеукраїнського спортивно-масового заходу "Олімпійське лелеченя".

Школярі дуже люблять педагогиню і говорять, що фізична культура є їхнім найулюбленішим предметом. Діти дуже задоволені, що саме Оксана Юрків є їхньою вчителькою фізкультури, адже завдяки їй учні навчились грати у різні види спорту.



Учні на уроці Оксани Юрків / Фото "Суспільне"

Найкращий вчитель отримав премію від школи

А звання кращого педагога України та приз у чверть мільйона гривень цього року отримав Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури у київській приватній школі "Мідгард".

Рідна школа подарувала йому сертифікат на 500 000 гривень за перемогу у Global Teacher Prize Ukraine 2021.

Це визнання на всеукраїнському рівні. Ми пишаємося Артуром за його сміливість, креативність та багатогранність,

– кажуть у школі.



Вчитель отримав 500 тисяч гривень від рідної школи "Мідгард" / Фото "Всеосвіта"

Що відомо про вчителя Артура Пройдакова, його роботу та ставлення до учнів – читайте у статті.