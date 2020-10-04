Щороку до Міжнародного дня вчителя, який проходить 4 жовтня, педагоги отримують від учнів безліч подарунків. І якщо деякі з них дарують радість і позитивні емоції, то інші можуть здивувати своєю оригінальністю. Які найцікавіші, найдивніші та найщиріші подарунки до професійного свята отримували вчителі – читайте у матеріалі.

Вчителі розповіли виданню "ВсеОсвіта", що в деяких школах заборонена практика подарунків, а іноді учні дарують чарівні листівки, зроблені своїми руками з любов'ю.

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Які найдивніші подарунки отримували вчителі на свято

Не зовсім.. мед

Учитель української мови та літератури Олександр Черкас згадує, що йому учні колись подарували пляшку ''Мед Черкащини''. Адже це чудово підходило до його прізвища. "Я подумав, що то мед. Налив собі зранку до чаю, але то виявилася настоянка", – додає він.

Також Олександр пам’ятає і про канапки, які учениця щодня приносила йому у школу. Як виявилось, мама дівчинки вирішила щодня підгодовувати вчителя.

Портрет вчителя у військовій формі

А вчитель початкових класів Андрій Олійник одного разу отримав цінний та цікавий подарунок від учнів – свій портрет у солдатській формі, де він нібито воїн.

З-поміж інших подарунків Андрій Олійник також пригадує ікону Божої матері, скарбничку та 100 пакетиків чаю.

2 бублики з підтекстом.

Натомість учителька початкових класів Анна Цисаренко розповіла, що якось дівчинка 3 класу подарувала їй два бублика зі словами: «Два для того, щоб у вас завжди була пара». Проте Анна жартома додає, що до кінця дня хтось із дітей ті бублики понадкушував.

Мішок картоплі

Учителька початкових класів Тетяна Ухіна зізнається, що коли вона працювала у 90-ті, то теж мала кумедну історію про подарунки. Так, в ті часи вона отримала до сліз рятівний сюрприз – мішок картоплі і п'ятилітрову пляшку соняшникової олії. "Так, я молода вчителька 90-х років без дачі, без села, без господарки. У ту мить я відчула захист і турботу, і ми мали що їсти", – додає вона.

Вчителька також згадує кумедний настінний китайський годинник з автомелодією, яка лунала щоп'ятнадцять хвилин і вимикалася лише тоді, коли з годинника виймали батарейку.

Лялька за образом

Вчитель Олександр Жук каже, що не пригадує дивних чи кумедних подарунків, але пам’ятає один найнеординарніший. Для нього діти пошили ляльку з його улюблених кольорів. Але в ляльку "вклали" не лише кольори, а й образ свого учителя, дотримуючись його стилю.

План багатоповерхового приватного будинку

Вчитель початкових класів Володимир Алєксєєв каже, що подарунків за часи своєї роботи отримував багато. Зокрема, були картини, намальовані дітьми, різні листівки, книжки, цукерки та багато квітів.

Та найцікавішим подарунком для нього було креслення його майбутнього власного будинку. "Учень детально, на декількох сторінках накреслив проєкт будинку з усіма деталями: фасад, кімнати, коридори, декілька поверхів тощо. Він також вказав усі необхідні розміри. Коли дарував, то побажав, аби вчитель побудував для себе саме такий будинок", – розповідає Володимир.

Голлівудська зірка у віршах

А заступниця директора спеціалізованої школи Дар'я Демчук-Маригіна наголошує, що колись її учні писали сенкан (вірш, що складається з п’яти рядків, – 24 канал) про неї. У ньому вчительку порівнювали з Джамалою та Анджеліною Джолі. Заступниця директора додає, що моменти дитячої щирості змушують її забути про сумні моменти педагогічної діяльності.