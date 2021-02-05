Найбільше юристів та вчителів: які професії стали найпопулярнішими серед студентів у 2020

Джерело:Osvita.ua
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оприлюднило звіт з найпопулярнішими професіями, на яких навчаються студенти. Цікаво, що найпоширеніші спеціальності 2020 року – "Право", "Середня освіта" та "Медицина".
Тож, найбільше за 2020 рік навчалося юристів – 74,1 тисячі, а це 7% від загальної кількості студентів.
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Друге місце за популярністю посідають вчителі – на цій спеціальності навчалися 63,9 тисячі студентів, тобто 6 % від загальної кількості.
Третє місце в рейтингу популярних спеціальностей займає "Медицина" – її обрали 54,8 тисячі осіб, тобто 5,2 % всіх здобувачів вищої освіти.
До десятки найпопулярніших в Україні спеціальностей також входять:
Найпопулярніші спеціальності 2020 року / Фото звіту НАЗЯВО
Як наголошують У НАЗЯВО додали, що цей рейтинг є стабільним порівняно з минулим роком, адже він цілком повторює перелік топових спеціальностей у 2019 році.
Окрім того, станом на 1 жовтня 2020 року підготовку студентів ступеня "молодший бакалавр" здійснюють 53 заклади освіти, "бакалавр" – 483 заклади, "спеціаліст" – 78 закладів, "магістр" – 336 закладів.