Найбільше юристів та вчителів: які професії стали найпопулярнішими серед студентів у 2020

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оприлюднило звіт з найпопулярнішими професіями, на яких навчаються студенти. Цікаво, що найпоширеніші спеціальності 2020 року – "Право", "Середня освіта" та "Медицина".

Тож, найбільше за 2020 рік навчалося юристів – 74,1 тисячі, а це 7% від загальної кількості студентів.

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Друге місце за популярністю посідають вчителі – на цій спеціальності навчалися 63,9 тисячі студентів, тобто 6 % від загальної кількості.

Третє місце в рейтингу популярних спеціальностей займає "Медицина" – її обрали 54,8 тисячі осіб, тобто 5,2 % всіх здобувачів вищої освіти.

До десятки найпопулярніших в Україні спеціальностей також входять:

Менеджмент (52,3 тисячі студентів, 4,9% зі всіх);

Філологія (41,8 тисячі студентів, 3,9%);

Психологія (31,5 тисячі студентів, 3%);

Комп’ютерні науки (29 тисяч студентів, 2,7%);

Економіка (27,3 тисячі студентів, 2,6%);

Фінанси, банківська справа та страхування (27,1 тисячі студентів, 2,5%);

Фармація, промислова фармація (24,1 тисячі студентів, 2,3 %).



Найпопулярніші спеціальності 2020 року / Фото звіту НАЗЯВО

Як наголошують У НАЗЯВО додали, що цей рейтинг є стабільним порівняно з минулим роком, адже він цілком повторює перелік топових спеціальностей у 2019 році.

Окрім того, станом на 1 жовтня 2020 року підготовку студентів ступеня "молодший бакалавр" здійснюють 53 заклади освіти, "бакалавр" – 483 заклади, "спеціаліст" – 78 закладів, "магістр" – 336 закладів.