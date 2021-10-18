Найбільше невакцинованих вчителів у 5 областях, – Шкарлет про щеплення освітян та канікули
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Міністерство освіти і надалі інформує про показники вакцинації серед освітян. Кількість вчителів і працівників шкіл, які отримали щеплення проти COVID-19, продовжує зростати. Проте наразі у п’яти областях – досі низький рівень вакцинації педагогів.
За оновленою статистикою, станом на 18 жовтня принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників шкіл. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян – це 56% від загальної їх кількості.
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Вакцинація вчителів
Де вакциновано найбільше вчителів
Найвищий рівень повної вакцинації демонструють такі регіони:
- Луганська область – 79,4%;
- Харківська область – 70,9%;
- Черкаська область – 70,9%;
- Полтавська область – 69,4%;
- Київ область – 67,7%;
- Житомирська область – 66,9%.
Де вакциновано найменше вчителів
Найбільше невакцинованих освітян лишається у школах 5-ти областей:
- Рівненської області – 24,5%,
- Волинської області – 22%,
- Івано-Франківської області – 20,8%,
- Одеської області – 20,1%,
- Львівської області – 19,4%.
Канікули у школах
Міністр освіти Сергій Шкарлет нагадав, що через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 по всій Україні МОН рекомендувало школам оголосити канікули з 18 жовтня.
Так, 18 жовтня канікули розпочалися у понад 5 тисячах шкіл України, а це 35,5% від їх загальної кількості.
Найбільше таких закладів у наступних областях:
- Харківська – 99% від загальної кількості в області;
- Сумська – 94,3%;
- Київська – 77%;
- Донецька – 71,1%;
- Запорізька – 65,4%.
Висловлюю вдячність освітянам, які попри всі складнощі нинішнього часу демонструють згуртованість і відповідальність. Сподіваюсь, темпи вакцинації серед вчителів не знижуватимуться, і вже зовсім скоро буде вакциновано 100% освітян!,
– написав Шкарлет.
Додамо, що МОЗ та МОН рекомендувало школам піти на канікули раніше – з 18 жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом. Де школи дослухалися до порад, а де вирішили йти за планом, 25 жовтня – читайте у статті.