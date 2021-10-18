Найбільше невакцинованих вчителів у 5 областях, – Шкарлет про щеплення освітян та канікули

Міністерство освіти і надалі інформує про показники вакцинації серед освітян. Кількість вчителів і працівників шкіл, які отримали щеплення проти COVID-19, продовжує зростати. Проте наразі у п’яти областях – досі низький рівень вакцинації педагогів.

За оновленою статистикою, станом на 18 жовтня принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників шкіл. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян – це 56% від загальної їх кількості.

До теми Червона зона в Запоріжжі: як працюватимуть школи та виші в регіоні

Вакцинація вчителів

Де вакциновано найбільше вчителів

Найвищий рівень повної вакцинації демонструють такі регіони:

Луганська область – 79,4%;

Харківська область – 70,9%;

Черкаська область – 70,9%;

Полтавська область – 69,4%;

Київ область – 67,7%;

Житомирська область – 66,9%.

Де вакциновано найменше вчителів

Найбільше невакцинованих освітян лишається у школах 5-ти областей:

Рівненської області – 24,5%,

Волинської області – 22%,

Івано-Франківської області – 20,8%,

Одеської області – 20,1%,

Львівської області – 19,4%.

Канікули у школах

Міністр освіти Сергій Шкарлет нагадав, що через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 по всій Україні МОН рекомендувало школам оголосити канікули з 18 жовтня.

Так, 18 жовтня канікули розпочалися у понад 5 тисячах шкіл України, а це 35,5% від їх загальної кількості.

Найбільше таких закладів у наступних областях:

Харківська – 99% від загальної кількості в області;

Сумська – 94,3%;

Київська – 77%;

Донецька – 71,1%;

Запорізька – 65,4%.

Висловлюю вдячність освітянам, які попри всі складнощі нинішнього часу демонструють згуртованість і відповідальність. Сподіваюсь, темпи вакцинації серед вчителів не знижуватимуться, і вже зовсім скоро буде вакциновано 100% освітян!,

– написав Шкарлет.

Додамо, що МОЗ та МОН рекомендувало школам піти на канікули раніше – з 18 жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом. Де школи дослухалися до порад, а де вирішили йти за планом, 25 жовтня – читайте у статті.