Найбільше невакцинованих вчителів у 5 областях, – Шкарлет про щеплення освітян та канікули

18 жовтня 2021 , 16:37
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Джерело:

телеграм Сергія Шкарлета

Міністерство освіти і надалі інформує про показники вакцинації серед освітян. Кількість вчителів і працівників шкіл, які отримали щеплення проти COVID-19, продовжує зростати. Проте наразі у п’яти областях – досі низький рівень вакцинації педагогів.

За оновленою статистикою, станом на 18 жовтня принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників шкіл. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян – це 56% від загальної їх кількості.

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Вакцинація вчителів

Де вакциновано найбільше вчителів

Найвищий рівень повної вакцинації демонструють такі регіони:

  • Луганська область – 79,4%;
  • Харківська область – 70,9%;
  • Черкаська область – 70,9%;
  • Полтавська область – 69,4%;
  • Київ область – 67,7%;
  • Житомирська область – 66,9%.

Де вакциновано найменше вчителів

Найбільше невакцинованих освітян лишається у школах 5-ти областей:

  • Рівненської області – 24,5%,
  • Волинської області – 22%,
  • Івано-Франківської області – 20,8%,
  • Одеської області – 20,1%,
  • Львівської області – 19,4%.

Канікули у школах

Міністр освіти Сергій Шкарлет нагадав, що через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 по всій Україні МОН рекомендувало школам оголосити канікули з 18 жовтня.

Так, 18 жовтня канікули розпочалися у понад 5 тисячах шкіл України, а це 35,5% від їх загальної кількості.

Найбільше таких закладів у наступних областях:

  • Харківська – 99% від загальної кількості в області;
  • Сумська – 94,3%;
  • Київська – 77%;
  • Донецька – 71,1%;
  • Запорізька – 65,4%.

Висловлюю вдячність освітянам, які попри всі складнощі нинішнього часу демонструють згуртованість і відповідальність. Сподіваюсь, темпи вакцинації серед вчителів не знижуватимуться, і вже зовсім скоро буде вакциновано 100% освітян!,
– написав Шкарлет.

Додамо, що МОЗ та МОН рекомендувало школам піти на канікули раніше – з 18 жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом. Де школи дослухалися до порад, а де вирішили йти за планом, 25 жовтня – читайте у статті.

Автор: Марія Бондар