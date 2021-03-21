Нав'язливі дзвінки та залякування: як зміниться робота колекторів після ухвалення нового закону

Джерело:Укрінформ
Фейкові обіцянки кредитів під 0 відсотків та нічні дзвінки з вимогою повернути заборгованість скоро будуть заборонені на законодавчому рівні. Верховна Рада вже восени може ухвалити законопроєкт щодо регулювання роботи колекторських компаній.
Документ вводить кілька вимог та заборон на діяльність колекторів з боржниками, а також встановлює відповідальність за їх порушення. Про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в етері одного з українських телеканалів.
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Законопроєкт розширює повноваження НБУ, зокрема державна установа сама зможе ухвалювати рішення щодо зарахування компаній та підприємств до списку колекторських компаній.
Окрім цього, законодавчо буде дано визначення терміну "колекторська компанія", а Національний банк України самостійно здійснюватиме реєстрацію таких установ.
Після ухвалення нового закону на колекторів чекає низка нових вимог, зокрема буде заборонено:
Крім цього, кредитні та колекторські компанії повинні будуть дотримуватися правил етичної поведінки з боржниками, які розробить НБУ.
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Законопроєкт зобов'яже компанії коректно подавати рекламу, зокрема щодо позик під 0 відсотків, в яких не згадується про приховані комісії.
Люди не звикли вичитувати договори та зіставляти цифри. З часом ця проблема у нас зникне, адже ми будемо не тільки продовжувати реформування фінансового сектора, але й будемо підвищувати фінансову грамотність громадян,
– наголошує Катерина Рожкова.
У першому читанні законопроєкт підтримали майже всі депутати, і зараз документ допрацьовується в комітетах Верховної Ради. В НБУ очікують, що проєкт затвердять на початку осені цього року.
Додамо, що згідно зі звітом НБУ, у 2020 році було зафіксовано 2169 звернень щодо колекторської діяльності небанківських фінансових установ та 163 звернення щодо банків. Зазвичай таких заяв щомісяця поступало близько 500.