Фейкові обіцянки кредитів під 0 відсотків та нічні дзвінки з вимогою повернути заборгованість скоро будуть заборонені на законодавчому рівні. Верховна Рада вже восени може ухвалити законопроєкт щодо регулювання роботи колекторських компаній.

Документ вводить кілька вимог та заборон на діяльність колекторів з боржниками, а також встановлює відповідальність за їх порушення. Про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в етері одного з українських телеканалів.

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Роль Національного банку України

Законопроєкт розширює повноваження НБУ, зокрема державна установа сама зможе ухвалювати рішення щодо зарахування компаній та підприємств до списку колекторських компаній.

Окрім цього, законодавчо буде дано визначення терміну "колекторська компанія", а Національний банк України самостійно здійснюватиме реєстрацію таких установ.

Нові вимоги до колекторів

Після ухвалення нового закону на колекторів чекає низка нових вимог, зокрема буде заборонено:

телефонувати боржнику з 20:00 до 8:00 та понад два рази на день ;

; повідомляти про борг третім особам;

вимагати сплатити заборгованість у родичів позичальника.

Крім цього, кредитні та колекторські компанії повинні будуть дотримуватися правил етичної поведінки з боржниками, які розробить НБУ.

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Законопроєкт зобов'яже компанії коректно подавати рекламу, зокрема щодо позик під 0 відсотків, в яких не згадується про приховані комісії.

Люди не звикли вичитувати договори та зіставляти цифри. З часом ця проблема у нас зникне, адже ми будемо не тільки продовжувати реформування фінансового сектора, але й будемо підвищувати фінансову грамотність громадян,

– наголошує Катерина Рожкова.

Коли ухвалять новий закон

У першому читанні законопроєкт підтримали майже всі депутати, і зараз документ допрацьовується в комітетах Верховної Ради. В НБУ очікують, що проєкт затвердять на початку осені цього року.

Додамо, що згідно зі звітом НБУ, у 2020 році було зафіксовано 2169 звернень щодо колекторської діяльності небанківських фінансових установ та 163 звернення щодо банків. Зазвичай таких заяв щомісяця поступало близько 500.