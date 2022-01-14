Студенти Львівського національного університету ім. Івана Франка розбиралися у цьому питанні та пояснили, чому склалася така ситуація.

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Питання розподілу стипендії уряд регулює за допомогою двох постанов:

№882 від 12 липня 2004 року – вона має пункт щодо ліміту стипендіатів,

№1047 від 28 грудня 2016 року – вона визначає розміри академічних стипендій.

Спочатку зменшили відсоток стипендіатів

Проте 1 вересня з’явилася інформація про збільшення стипендій, але для цього вирішили зменшити ліміт стипендіатів.

Вийшла постанова №933, яка внесла зміни у дві вищезазначені базові постанови. Відповідно – зменшивши ліміт із 40 – 45% до 35 – 40% та збільшивши розмір академічних стипендій. В постанові було зазначено, що зміни набувають чинності з 1 січня 2022 року,

– сказали студенти.

Довідка! Звичайна академічна стипендія для студентів вишів з 1 січня повинна складати 2000 гривень, а підвищена – 2550 гривень. Водночас студенти технікумів, коледжів, ліцеїв отримуватимуть 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень), а студенти профтехів – 1250 гривень.

Згодом цей ліміт у стипендіях прибрали

Зменшення ліміту спричинило неабиякий резонанс серед студентів, органів студентського самоврядування та профільних профспілок. І тоді вийшла нова постанова №1256 від 2 грудня 2021 року, яка повернула “старий” ліміт – йдеться про 40 – 45%. Зміни стали діяти 9 грудня.

Однак, нова груднева постанова не скасовувала попередню вересневу постанову. Тому після 22 днів законної дії, постанова втратила юридичну силу та відправилась в урядовий архів, і вже з 1 січня набула чинності постанова №933 з новими розмірами стипендій і зменшеними лімітами стипендіатів,

– кажуть студенти ЛНУ.

То навіщо було випускати постанову, яка була чинною трохи більше трьох тижнів? Студенти вважають, що причина цьому – незлагодженість у роботі Кабміну або службова недбалість і саботаж.

Студенти звернулися до уряду

У будь-якому випадку зменшений ліміт стипендіатів позбавить десятки студентів можливості отримувати академічну стипендію.

"Тому ми звертаємось до Кабінет Міністрів України із проханням негайно прийняти постанову, яка би повернула ліміт стипендіатів до рівня 40 – 45% вже найближчими тижнями", – написали вони.

Також студенти звернулися до депутатського корпусу з проханням звернути увагу на цю проблему і зробити все, щоб студентоцентризм був не лише в законах, але й у рішеннях українського уряду.

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До слова, в цей час на Президентський університет у держбюджеті на 2022 рік заклали вп’ятеро більше, ніж планувалося, – 500 мільйонів гривень. У МОН повідомили, що витрачатимуть їх відповідно до плану заходів щодо реалізації проєкту, зокрема, призначать керівника та сформують адміністрацію. Деталі – читайте за посиланням.

Текст публікації Студентського уряду LNU:

Ось вже зовсім скоро ми з вами отримаємо рейтингові списки за результатами зимової сесії. І це круто. Але досі невідомо, що там буде з відсотком стипендіатів, бо навіть Міністерство не може в цьому до кінця розібратись.

Ми ж спробуємо вам пояснити як то так вийшло і чи вартує шукати зраду. Питання стипендіального забезпечення Кабінет Міністрів України регулює за допомогою двох постанов: №882 від 12.07.2004 (нам вона цікава передусім пунктом щодо ліміту стипендіатів) та №1047 від 28.12.2016 (саме ця постанова визначає розміри академічних стипендій).

Коли 1 вересня більшість ЗМІ радісно писали про збільшення стипендій, оминаючи зменшення ліміту стипендіатів, вийшла постанова №933 яка внесла зміни у дві вищезазначені базові постанови.

Відповідно – зменшивши ліміт із 40-45% до 35-40% та збільшивши розмір академічних стипендій – ординарна академічна стипендія з 1 січня складає 2000 гривень. В постанові було зазначено, що зміни набувають чинності з 1 січня 2022 року.

Зменшення ліміту спричинило неабиякий резонанс серед студентів, органів студентського самоврядування та профільних профспілок. І тоді вийшла постанова №1256 від 02.12.2021, яка повернула ліміт до “довересневих” часів – 40-45%. Зміни стали діяти 9 грудня. Однак нова груднева постанова жодним чином не скасовувала постанову попередню — вересневу.

Тому після 22 днів законної дії, постанова втратила юридичну силу та відправилась в урядовий архів, і вже з 1 січня набула чинності постанова №933 з новими розмірами стипендій і зменшеними лімітами стипендіатів.

І тут у вас може виникнути питання, а навіщо було випускати постанову, яка була чинною трохи більше трьох тижнів? У нас є відповідь — це або незлагодженість у роботі Кабінету Міністрів, або службова недбалість і саботаж.

У будь-якому випадку зменшений ліміт стипендіатів позбавить десятки студентів можливості отримувати академічну стипендію (яка навіть попри підвищення все одно є меншою за прожитковий мінімум).

Тому ми звертаємось до Кабінет Міністрів України із проханням негайно прийняти постанову, яка би повернула ліміт стипендіатів до рівня 40-45% вже найближчими тижнями.