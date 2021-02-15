Навіщо в школах фінансова грамотність і як її впровадити в навчання учнів

Дітей ще з молодого віку варто навчити, як оптимально витрачати гроші, що таке сімейний бюджет та як працюють банки. Проте це не повинні робити лише батьки. Експерти наголошують, що фінансовій грамотності мають навчати у школах. Як це зробити – читайте у матеріалі.

Тут зібрані успішні варіанти від приватних навчальних закладів України, де дітей навчають фінансовій грамотності. І цим можуть скористатися загальноосвітні школи.

До теми Як навчити дітей фінансової грамотності: поради для батьків

Так, викладачка Новопечерської школи Інна Большакова вважає, що фінансову грамотність не варто розглядати як окремий предмет. Її краще інтегрувати, щоб вивчати це питання з різних поглядів.

За її словами, дітей в школі не треба робити економістом, але треба навчити життєвим навичкам. Для початкової школи – це розуміння, що таке гроші і товари, як рахувати гроші тощо.

Наша концепція полягає в тому, що ми маємо давати навички. Навички поводження з грошима, навички споживання, навички розуміння, що ці гроші мають забезпечувати тобі життя і як це зробити. Але це не лекція, що таке товар і як за нього отримати гроші,

– додала Інна Большакова.

До прикладу, для вивчення теми грошей у їх школі є математична коробка з набором грошей. Їх використовують на уроці просто для рахунку.

А у 1 класі є розділ – мій дім. Там діти вивчають, що таке світло, вода і тепло, що таке природнє і штучне світло. І в межах цього розділу можна розповісти учням, як вберегти і заощадити енергію.

Окрім того, викладачка розповіла, що учні залюбки беруться за теми, дотичні до практичного застосування. Як розробити меню, щоб пригостити друзів: скільки для цього потрібно грошей, які страви мають бути тощо. Діти люблять діяльність, схожу на справжню.

У школі також проводять дні лідерства, де школярі вивчають 7 звичок. І одна із цих звичок – “я знаю свою мету”. Вони навчаються планувати не лише день, а й бюджет. Також двічі на рік у школі проводять великі дні лідерства і проєкти. Один із проєктів – благодійний ярмарок.

Як за допомогою гри навчити дітей фінансової грамотності

Приватна школа у Вишневому біля Києва Happy Nest вчить дітей вмінню планувати наперед, контролювати себе, економити і накопичувати, робити обдумані фінансові рішення та покупки, вирішувати проблеми і спілкуватися.

Викладачка школи Ярослава Діб розповідає, що з дітьми важливо розробляти близькі теми, в яких вони орієнтуються. Наприклад, купівля домашнього улюбленця або придбання чогось у клас. Можуть бути також теми комунальних послуг і платежів, переїзд до нового будинку чи квартири тощо.



Дівчинка підраховує гроші / Фото wcu-network

А щоп’ятниці у школі відбувається проєктна діяльність. Нещодавно діти готували проєкт "Парк" – у кожної групи була певна сума грошей, яку вони мали ефективно використати. Діти розписували, скільки коштує встановлення пам’ятника, а скільки – посадка дерев, встановлення смітників тощо.

Також педагоги активно залучають батьків. Адже кожен на власному прикладі може розповісти про принади будь-якої професії. Хтось працює в ООН у комітеті з прав біженців, хтось журналістом, а ще хтось – поліцейським і т.д.

Експерти радить використовувати безкоштовні готові програми. Одна з них – My classroom economy.

На цьому сайті є багато практичних порад, як вплести різні фінансові теми у звичайні програми для будь-якого шкільного віку. Проте для цього потрібно знати англійську мову (один з варіантів – скооперуватись з вчителем іноземної).

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Так, цікаві теми можна вивчати через гру протягом усього навчального року. Наприклад, діти можуть розподілити ролі-професії і вчитися заробляти гроші. Ці образні гроші можна обмінювати в шкільних крамничках канцтоварів на недорогі речі.

Цікаво, що у школі є студія “Бізнес-школа”. Там школярі розуміють, що можна отримувати і примножувати прибуток, тож шукають для цього ідеї.

Першою була ідея організувати дискотеку. Почали розділяти професії або ролі для цього проекту: хтось – менеджер, хтось – відповідальний за кейтерінг, хтось – за охорону, за рекламу.

Діти змогли монетизувати цей проєкт. Зробили оголошення на дискотеку і запросили інших дітей. Квитки коштували по 5-10 гривень, були безкоштовні коктейлі та ді-джей.

З грошей, які заробили, вирішили реалізувати другий проєкт – кінотеатр. Учні брали кредит у школи на попкорн. Знайшли короткий фільм і запросили вже батьків. Зросли трохи й ціни – 15 гривень, тож вдалося заробити близько 800 гривень. Частину коштів повернули школі, частину – розділили між собою, ще частину поклали в банк під відсоток.

Ярослава зізнається, що з кожним новим проєктом зростає відповідальність учнів. Оскільки потрібно більше коштів, більше контролю.

Наприклад, коли діти просили у школи про позику на проєкт, директорка запитала: “А що буде, якщо ви не заробите цих грошей і не зможете віддати?”. Тож, діти знайшли рішення – можливість відробити: дати відпустку на два дні прибиральницям і самим ці дні виконувати їхні обов’язки.