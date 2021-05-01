Навіщо політикам потрібні наукові ступені: пояснення експерта

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Це викликало значний суспільний резонанс та навіть обурення деяких українців. Тому освітній експерт пояснив, які є наукові ступені та навіщо вони потрібні чиновникам та політикам.

Експерт освітніх програм “Українського інституту майбутнього” Микола Скиба розповів, що процедура отримання наукового звання в Україні – це така собі рента доступу до фетишизованого статусу, до якого тягнуться люди.

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Які є наукові звання в Україні

За словами Скиби, в Україні почали приводити систему освітніх кваліфікацій у відповідність до європейської, яка є триступеневою:

бакалавр,

магістр,

PhD (доктори наук).

Освітній експерт переконує, що PhD має бути верхньою ланкою освітньої кваліфікації. PhD – це доктор філософії, тобто не технічних наук чи державного управління – це людина, яка може оперувати певними концептами.

Коли ми отримуємо ступінь магістра, наприклад, у журналістиці – це означає, що ми розуміємо, як проводити дослідження у цих сферах, навіть маємо попередні результати. А ступінь PhD або доктора філософії означає, що ми можемо пропонувати свої ідеї,

– наголосив Микола Скиба.

На його думку, це вже навіть не про науку. Адже наука – це коли відбуваються відкриття, публікації тощо. Наука — це вищий кваліфікаційний статус.

Натомість в Україні кожен випускник під тиском суспільної думки прагне отримати диплом про вищу освіту.

“Бо відсутність вищої освіти, начебто, свідчить про лузерство. Дуже часто саме на такому рівні так це і зчитує суспільство. У нас бракує питомої дискусії на цю тему”. – додав експерт.

Микола Скиба наголосив, що науковий ступінь відкриває доступ до багатьох професій. Наприклад, якщо ви захочете в університеті відкрити нову кафедру, то отримаєте багато вимог, серед яких буде і кількість кандидатів та докторів наук, без яких кафедру просто не акредитують.

Для чого політикам наукові ступені

На думку освітнього експерта, для політиків справа не в грошах. Для них – це спосіб довести щось собі та іншим.

Дуже часто за них пишуть інші, адже не секрет, що є “тіньові” автори – це ціла індустрія сьогодні. До того ж, після отримання ступеня депутат зможе отримати надбавку 15% до ставки,

– заявив Микола Скиба.

Окрім того, для політиків це бажаний ступінь, тому що це додаткові надбавки або наукова пенсія. Але, експерт вважає, що це треба залишати лише в науковій сфері – на рівні університету.

До слова, із 44 депутатів фракції "Опозиційна платформа – "За життя" у Верховній Раді щонайменше 14 теж мають науковий ступінь , а ще 7 – навіть доктори наук.

Хто з депутатів ОПЗЖ має науковий ступінь:

Олег Волошин (кандидат політичних наук),

Юрій Загородній (кандидат педагогічних наук),

Дмитро Ісаєнко (кандидат наук з державного управління),

Володимир Кальцев (кандидат політичних наук),

Тарас Козак (кандидат економічних наук),

Олександр Колтунович (кандидат економічних наук),

Наталія Королевська (кандидатка економічних наук),

Василь Німченко (кандидат юридичних наук),

Юрій Павленко (кандидат філософських наук),

Михайло Папієв (кандидат економічних наук),

Олександр Пономарьов (кандидат економічних наук),

Микола Скорик (кандидат економічних наук),

Антоніна Славицька (кандидатка економічних наук),

Нестор Шуфрич (кандидат економічних наук),

Ренат Кузьмін (доктор юридичних наук),

Олександр Лукашев (доктор юридичних наук),

Сергій Льовочкін (доктор економічних наук),

Михайло Макаренко (доктор юридичних наук),

Віктор Медведчук (доктор юридичних наук),

Тетяна Плачкова (доктор філософії з галузі знань "Право").