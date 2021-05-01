Навіщо політикам потрібні наукові ступені: пояснення експерта

1 травня 2021 , 08:03
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Джерело:

"Суспільне"

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Це викликало значний суспільний резонанс та навіть обурення деяких українців. Тому освітній експерт пояснив, які є наукові ступені та навіщо вони потрібні чиновникам та політикам.

Експерт освітніх програм “Українського інституту майбутнього” Микола Скиба розповів, що процедура отримання наукового звання в Україні – це така собі рента доступу до фетишизованого статусу, до якого тягнуться люди.

До теми Кива так квапливо захищав дисертацію, бо в травні почнуть діяти нові правила, – Совсун

Які є наукові звання в Україні

За словами Скиби, в Україні почали приводити систему освітніх кваліфікацій у відповідність до європейської, яка є триступеневою:

  • бакалавр,
  • магістр,
  • PhD (доктори наук).

Освітній експерт переконує, що PhD має бути верхньою ланкою освітньої кваліфікації. PhD – це доктор філософії, тобто не технічних наук чи державного управління – це людина, яка може оперувати певними концептами.

Коли ми отримуємо ступінь магістра, наприклад, у журналістиці – це означає, що ми розуміємо, як проводити дослідження у цих сферах, навіть маємо попередні результати. А ступінь PhD або доктора філософії означає, що ми можемо пропонувати свої ідеї,
– наголосив Микола Скиба.

На його думку, це вже навіть не про науку. Адже наука – це коли відбуваються відкриття, публікації тощо. Наука — це вищий кваліфікаційний статус.

Натомість в Україні кожен випускник під тиском суспільної думки прагне отримати диплом про вищу освіту.

“Бо відсутність вищої освіти, начебто, свідчить про лузерство. Дуже часто саме на такому рівні так це і зчитує суспільство. У нас бракує питомої дискусії на цю тему”. – додав експерт.

Микола Скиба наголосив, що науковий ступінь відкриває доступ до багатьох професій. Наприклад, якщо ви захочете в університеті відкрити нову кафедру, то отримаєте багато вимог, серед яких буде і кількість кандидатів та докторів наук, без яких кафедру просто не акредитують.

Для чого політикам наукові ступені

На думку освітнього експерта, для політиків справа не в грошах. Для них – це спосіб довести щось собі та іншим.

Дуже часто за них пишуть інші, адже не секрет, що є “тіньові” автори – це ціла індустрія сьогодні. До того ж, після отримання ступеня депутат зможе отримати надбавку 15% до ставки,
– заявив Микола Скиба.

Окрім того, для політиків це бажаний ступінь, тому що це додаткові надбавки або наукова пенсія. Але, експерт вважає, що це треба залишати лише в науковій сфері – на рівні університету.

До слова, із 44 депутатів фракції "Опозиційна платформа – "За життя" у Верховній Раді щонайменше 14 теж мають науковий ступінь, а ще 7 – навіть доктори наук.

Хто з депутатів ОПЗЖ має науковий ступінь:

  • Олег Волошин (кандидат політичних наук),
  • Юрій Загородній (кандидат педагогічних наук),
  • Дмитро Ісаєнко (кандидат наук з державного управління),
  • Володимир Кальцев (кандидат політичних наук),
  • Тарас Козак (кандидат економічних наук),
  • Олександр Колтунович (кандидат економічних наук),
  • Наталія Королевська (кандидатка економічних наук),
  • Василь Німченко (кандидат юридичних наук),
  • Юрій Павленко (кандидат філософських наук),
  • Михайло Папієв (кандидат економічних наук),
  • Олександр Пономарьов (кандидат економічних наук),
  • Микола Скорик (кандидат економічних наук),
  • Антоніна Славицька (кандидатка економічних наук),
  • Нестор Шуфрич (кандидат економічних наук),
  • Ренат Кузьмін (доктор юридичних наук),
  • Олександр Лукашев (доктор юридичних наук),
  • Сергій Льовочкін (доктор економічних наук),
  • Михайло Макаренко (доктор юридичних наук),
  • Віктор Медведчук (доктор юридичних наук),
  • Тетяна Плачкова (доктор філософії з галузі знань "Право").
Що відомо про захист дисертації Киви та чому це рішення ще не остаточне – читайте у матеріалі.
Автор: Марія Бондар