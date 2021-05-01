Експерт освітніх програм “Українського інституту майбутнього” Микола Скиба розповів, що процедура отримання наукового звання в Україні – це така собі рента доступу до фетишизованого статусу, до якого тягнуться люди.
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Які є наукові звання в Україні
За словами Скиби, в Україні почали приводити систему освітніх кваліфікацій у відповідність до європейської, яка є триступеневою:
- бакалавр,
- магістр,
- PhD (доктори наук).
Освітній експерт переконує, що PhD має бути верхньою ланкою освітньої кваліфікації. PhD – це доктор філософії, тобто не технічних наук чи державного управління – це людина, яка може оперувати певними концептами.
Коли ми отримуємо ступінь магістра, наприклад, у журналістиці – це означає, що ми розуміємо, як проводити дослідження у цих сферах, навіть маємо попередні результати. А ступінь PhD або доктора філософії означає, що ми можемо пропонувати свої ідеї,
– наголосив Микола Скиба.
На його думку, це вже навіть не про науку. Адже наука – це коли відбуваються відкриття, публікації тощо. Наука — це вищий кваліфікаційний статус.
Натомість в Україні кожен випускник під тиском суспільної думки прагне отримати диплом про вищу освіту.
“Бо відсутність вищої освіти, начебто, свідчить про лузерство. Дуже часто саме на такому рівні так це і зчитує суспільство. У нас бракує питомої дискусії на цю тему”. – додав експерт.
Микола Скиба наголосив, що науковий ступінь відкриває доступ до багатьох професій. Наприклад, якщо ви захочете в університеті відкрити нову кафедру, то отримаєте багато вимог, серед яких буде і кількість кандидатів та докторів наук, без яких кафедру просто не акредитують.
Для чого політикам наукові ступені
На думку освітнього експерта, для політиків справа не в грошах. Для них – це спосіб довести щось собі та іншим.
Дуже часто за них пишуть інші, адже не секрет, що є “тіньові” автори – це ціла індустрія сьогодні. До того ж, після отримання ступеня депутат зможе отримати надбавку 15% до ставки,
– заявив Микола Скиба.
Окрім того, для політиків це бажаний ступінь, тому що це додаткові надбавки або наукова пенсія. Але, експерт вважає, що це треба залишати лише в науковій сфері – на рівні університету.
Хто з депутатів ОПЗЖ має науковий ступінь:
- Олег Волошин (кандидат політичних наук),
- Юрій Загородній (кандидат педагогічних наук),
- Дмитро Ісаєнко (кандидат наук з державного управління),
- Володимир Кальцев (кандидат політичних наук),
- Тарас Козак (кандидат економічних наук),
- Олександр Колтунович (кандидат економічних наук),
- Наталія Королевська (кандидатка економічних наук),
- Василь Німченко (кандидат юридичних наук),
- Юрій Павленко (кандидат філософських наук),
- Михайло Папієв (кандидат економічних наук),
- Олександр Пономарьов (кандидат економічних наук),
- Микола Скорик (кандидат економічних наук),
- Антоніна Славицька (кандидатка економічних наук),
- Нестор Шуфрич (кандидат економічних наук),
- Ренат Кузьмін (доктор юридичних наук),
- Олександр Лукашев (доктор юридичних наук),
- Сергій Льовочкін (доктор економічних наук),
- Михайло Макаренко (доктор юридичних наук),
- Віктор Медведчук (доктор юридичних наук),
- Тетяна Плачкова (доктор філософії з галузі знань "Право").