Навіщо для деяких гуманітарних спеціальностей запровадили ЗНО з математики: відповідь депутата

Депутат від фракції "Слуга народу" та член парламентського комітету з питань освіти Валерій Колюх вважає, що запровадження обов'язкового ЗНО математики для низки гуманітарних спеціальностей – це спроба підтягнути загальну успішність з цього предмету.

Валерій Колюх наголосив, що це питання до Міністерства освіти, але він висловив свою особисту думку щодо цього. Він вважає, що так хочуть підтягнути загальну успішність з математики.

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За його словами, торішній рівень ЗНО з математики досить низький.

Понад 30% випускників не здали ЗНО з математики. Це насправді жахливі цифри. Тому я вважаю, що це одна із спроб підтягнути рівень знань випускників шкіл, щоб вони обирали не тільки ті предмети для вивчення, з яких вони складатимуть ЗНО,

– відповів Колюх.

Депутат вважає, що все-таки МОН надаватиме можливість вибору, тобто подання сертифікату ЗНО або з математики, або ще з якогось предмета.

"Я знаю навчальний план (Колюх – професор кафедри політичних наук КНУ ім. Шевченка) у вищезгаданих спеціальностях немає математичних предметів", – відповів він на питання про запровадження ЗНО з математики для "Журналістики", "Психології", "Політології" тощо.

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Що відомо про роль математики у вступі до вишів

МОН оприлюднило нові умови прийому до вишів. Помітно, що цього року посилили роль математики для певних спеціальностей.

Зокрема, математика стане другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності:

"Політологія",

"Журналістика",

"Соціальна робота",

"Соціальне забезпечення".

Також зміни стосуватимуться спеціальності "Міжнародні відносини". Зокрема, для вступу на "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" результат ЗНО з математики є третім конкурсним предметом замість кількох предметів на вибір.

Окрім того, результати ЗНО з математики традиційно необхідні вступникам на спеціальності, що пов'язані з інформаційними технологіями, інженерією тощо. На які спеціальності потрібне ЗНО з математики – повний перелік читайте у статті.