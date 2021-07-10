Кишенькові гроші можуть стати основою для підвищення рівня фінансової грамоти дитини. Розповідаємо, як і навіщо вчити малюків коректно поводитись з грошима.

До теми Навчити дитину фінансової грамоти: посібник за віковими категоріями для батьків

Модель для наслідування

Візьміть аркуш чистого паперу та ручку. Кілька хвилин подумайте, а згодом напишіть відповідь на питання "Що для мене гроші?". Це те, що покаже ваше ставлення до фінансів як до ресурсу, а також внутрішні непорозуміння щодо керування ним. Виявляється, що дорослі:

недооцінюють власну роботу;

думають, що погано мати багато грошей, бо це робить їх поганими людьми;

вважають, що неможливо збагатіти без зв'язків;

думають, що ті, хто має гроші, або народився у багатій сім’ї, або вкрав;

применшують цінність грошей;

ставлять гроші на перше місце, не маючи балансу в інших сферах життя. Маючи сильні власні стереотипи щодо фінансів, батьки або не хочуть говорити з дітьми на ці теми, або хочуть, але не знають як. Тому батьки: покладаються на те, що життя / школа / університет навчать дітей керувати грошима;

вважають, що малим дітям рано знати про фінанси;

не вчать цінувати гроші;

думають, що краще бути бідним, але чесним;

впевнені, що лише невеликій кількості людей доступні великі матеріальні блага. Усе це не озвучується батьками, але невербально демонструється дітям, стаючи основою їх фінансової поведінки у майбутньому. Ті, хто усвідомив важливість та доступність фінансової грамотності, розуміють, що дітей варто навчати керуванню фінансами. Від цього залежить їх вміння пристосуватися до самостійного життя, бути щасливим, відчувати свою повноцінність, користуватися усіма можливостями, що дає світ. Такі батьки змалку привчають своїх дітей розрізняти власні потреби та марнотратство, планувати, накопичувати, знаходити варіанти заробітку. Станьте моделлю для наслідування / Фото 24 канал

Навіщо дітям гроші

Гроші для дітей – іграшка, інструмент пізнання світу. Психологи радять знайомити зі світом грошей, починаючи з 4 – 5 років, але й до цього віку сучасна малеча вже не раз стикалась із ним. Дитина хоче, як мама, обмінювати кольорові папірці з гаманця на предмети та смаколики. Хоче, як тато, проводити карткою по терміналу. Але без пояснення ролі та функцій грошей дитина не бачить різницю між ними та зеленими листочками з дерева, які можна нарвати будь-де і продовжити гру. Чим раніше ви почнете говорити з дитиною про гроші, тим швидше та коректніше сформується її модель фінансової поведінки та система цінностей.

Вік

Гроші мало цікавлять дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (наприклад, 5 – 7 років). Інтерес до грошей в типових умовах розвитку найчастіше штучно викликаний батьками. Зазвичай діти граються з ляльками та машинками, з легкістю обмінюючи дорогі іграшки на яблуко чи цукерку. У малечі не відпрацьовані грошові асоціації, які точно з’являються в підлітковому віці. Коли дитина звикла жити "на всьому готовому", у неї немає потреби цікавитися грошима. Вона активно включається тоді, коли відчуває власний інтерес, розуміє, як нові знання можна використати прямо зараз. Важливо говорити про гроші з дітьми стосовно конкретної ситуації зрозумілими їм словами, спираючись на дитячі потреби й інтереси, характерні для конкретного віку. Коли навчати дитину фінансам / Фото Unsplash

Скільки давати кишенькових

Ті діти, які мають доступ до грошей просто так, без аргументованої причини, не цінують цей ресурс. Ті, хто розуміють навіщо їм гроші, легше шукають способи заробітку, бачать нетипові шляхи отримання додаткових прибутків. Для них всесвіт можливостей відкритий, в ньому існує повага до себе, своєї праці, батьків, людей, що надають послуги та товари. Скільки давати дитині кишенькових цілком залежить від того, чи маєте ви, дорослий, розуміння, наскільки фінансово обізнана ваша дитина, як розуміє значення грошового ресурсу. Можливо, дитина перескочила стадію кишенькових грошей і вже на етапі "хочу самостійно заробляти". Якщо ви вирішите давати кишенькові, почніть з невеликих сум. У такому разі дитина привчатиметься оперувати зрозумілими об'ємами та масштабами ресурсу. Гроші, які отримує дитина як дарунок, – тільки її. І те, як ними керувати, на що витрачати – також винятково у відповідальності дитини. Ви можете лише поставити питання та ненав’язливо радити, фокусуючи увагу у правильному, практичнішому напрямку. Скільки кишенькових грошей давати дитині / Фото Pexels

Як правильно формувати фінансову поведінку дитини

Говоріть із дітьми про гроші , звідки вони беруться, яка їхня роль і функція. Відповідаючи на питання "чи ми бідні/багаті?", "чому у когось є певна іграшка чи телефон, а у мене – ні?", терпляче пояснюйте, що гроші – ресурс, інструмент, а вміння ними керувати – важлива навичка. Не робіть з грошей єдину тему для розмов, але й не уникайте її, бо "дитина ще занадто мала".

, звідки вони беруться, яка їхня роль і функція. Відповідаючи на питання "чи ми бідні/багаті?", "чому у когось є певна іграшка чи телефон, а у мене – ні?", терпляче пояснюйте, що гроші – ресурс, інструмент, а вміння ними керувати – важлива навичка. Не робіть з грошей єдину тему для розмов, але й не уникайте її, бо "дитина ще занадто мала". Пояснюйте, що таке заробіток , а що є дарунком, що таке "витрати", "заощадження", "доходи", які існують засоби збільшити наявні кошти. Для прикладу беріть зрозумілі дитині поняття та ситуації. Повторюйте на різних прикладах, поки фінансове мислення не стане об'єктивним.

, а що є дарунком, що таке "витрати", "заощадження", "доходи", які існують засоби збільшити наявні кошти. Для прикладу беріть зрозумілі дитині поняття та ситуації. Повторюйте на різних прикладах, поки фінансове мислення не стане об'єктивним. Обговорюйте те, що купуєте . Діти мають знати, що є необхідністю (наприклад, теплі чоботи на зиму), що є інвестицією у розвиток та майбутнє (заняття спортом, книжки, курси тощо), а що швидкоплинним бажанням (додаткова шоколадка, нова іграшка).

. Діти мають знати, що є необхідністю (наприклад, теплі чоботи на зиму), що є інвестицією у розвиток та майбутнє (заняття спортом, книжки, курси тощо), а що швидкоплинним бажанням (додаткова шоколадка, нова іграшка). Робіть дитину повноцінним учасником процесу , де використовуються гроші. В магазині пояснюйте, наприклад, на морозиві, скільки пачок можна придбати на 15 чи 100 гривень. В таксі – що таке онлайн-оплата або скільки потрібно працювати батькам на те, щоб сплатити одну поїздку. Разом рахуйте витрати на відпочинок або сплату за комунальні послуги.

, де використовуються гроші. В магазині пояснюйте, наприклад, на морозиві, скільки пачок можна придбати на 15 чи 100 гривень. В таксі – що таке онлайн-оплата або скільки потрібно працювати батькам на те, щоб сплатити одну поїздку. Разом рахуйте витрати на відпочинок або сплату за комунальні послуги. Поступово навантажуйте практичними завданнями . Наприклад, спочатку дитина робить покупки лише з вами, потім ходить самостійно з чітким переліком продуктів та конкретною сумою грошей, згодом має сама розрахувати, скільки й чого можна придбати на певну суму.

. Наприклад, спочатку дитина робить покупки лише з вами, потім ходить самостійно з чітким переліком продуктів та конкретною сумою грошей, згодом має сама розрахувати, скільки й чого можна придбати на певну суму. Грайте у фінансові настільні ігри , читайте дитячі книжки про гроші. Це розвиває фінансове мислення. Ігри та книжки показують, як працює банк, що таке зарплата, штрафи, податки тощо.

, читайте дитячі книжки про гроші. Це розвиває фінансове мислення. Ігри та книжки показують, як працює банк, що таке зарплата, штрафи, податки тощо. Учіть робити вибір та відчувати радість і від спонтанної покупки, і від відкладеної в часі, коли дитина накопичує. Аналізуйте вибір разом з дитиною, щоби показати переваги тієї чи іншої дії.

і від спонтанної покупки, і від відкладеної в часі, коли дитина накопичує. Аналізуйте вибір разом з дитиною, щоби показати переваги тієї чи іншої дії. Вчіть накопичувати . Розказуйте, на що збираєте гроші ви, скільки на це потрібно витратити часу та зусиль. Показуйте, як працює звичайне зберігання грошей у банці та як діє депозит.

. Розказуйте, на що збираєте гроші ви, скільки на це потрібно витратити часу та зусиль. Показуйте, як працює звичайне зберігання грошей у банці та як діє депозит. Відвідуйте з дитиною різні події , особливо якщо там беруть участь інші діти як продавці, надавачі послуг або організатори. Так формується розуміння, що є джерелом грошей, що корисно іншим, як це поєднати з власним інтересом.

, особливо якщо там беруть участь інші діти як продавці, надавачі послуг або організатори. Так формується розуміння, що є джерелом грошей, що корисно іншим, як це поєднати з власним інтересом. Розказуйте про свою роботу , чому вона цінна, навіть якщо ви проводите час вдома за ноутбуком, а не на виробництві чи в офісі. Цінуйте свій час, показуйте вміння, пояснюйте дитині залежність між витраченим часом, наявністю навичок та отриманням грошей.

, чому вона цінна, навіть якщо ви проводите час вдома за ноутбуком, а не на виробництві чи в офісі. Цінуйте свій час, показуйте вміння, пояснюйте дитині залежність між витраченим часом, наявністю навичок та отриманням грошей. Підтримуйте бажання заробляти різними шляхами: виконання доручень, продаж товарів власного виробництва або послуг (знімати відео, проводити майстер-класи, програмувати), допомога батькам у їхніх проєктах. Це навчить відповідальності за дії, думати з перспективою, прораховувати доходи, витрати тощо. Підлітки вже спроможні конвертувати свої знання та навички у гроші.

різними шляхами: виконання доручень, продаж товарів власного виробництва або послуг (знімати відео, проводити майстер-класи, програмувати), допомога батькам у їхніх проєктах. Це навчить відповідальності за дії, думати з перспективою, прораховувати доходи, витрати тощо. Підлітки вже спроможні конвертувати свої знання та навички у гроші. Підтримуйте бажання мати щось . Обговорюйте, як дитина може це отримати. Наприклад, купуєте ви, але дитина повертає всю суму/частку з власних грошей, відпрацьовує коштом оплачуваних доручень тощо. Так з’являється цінність покупки та розуміння її необхідності.

. Обговорюйте, як дитина може це отримати. Наприклад, купуєте ви, але дитина повертає всю суму/частку з власних грошей, відпрацьовує коштом оплачуваних доручень тощо. Так з’являється цінність покупки та розуміння її необхідності. Обговорюйте допомогу у сплаті (повністю чи частково) за навчальні курси, спортивні заняття або матеріали для творчості. Це створює взаємозв’язок між дією, платою та зусиллями дитини. Навчити дитину розбиратись у світі фінансів / Фото Unsplash