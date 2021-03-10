Навчитися інвестувати: онлайн-платформа без ризику втрати грошей

Щосереди школярі 5 – 8 класів американського містечка Болтон, що в Массачусетсі, перед заняттями зустрічаються на гуртку фінансової грамотності. Учні відвідують уроки та практикуються інвестиціям на ігровій онлайн-платформі.

Кожен гравець або команда починають гру з віртуальних 100 000 доларів. Попередньо учні самі вивчають фінансовий ринок за допомогою інтернету та інформації, яку вони здобули на гуртку.

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Що відомо про платформу The Stock Market Game

The Stock Market Game є онлайн-ресурсом, в якому синхронізовано дані кількох реальних фінансових бірж. Користувачі сервісу можуть потренуватися інвестиціям без будь-якого ризику втрати грошей.

В США платформа веде облік найкращих користувачів, аналізує вклади та загальний прибуток окремих гравців, а щомісяця складає рейтинг інвесторів, які приймали найвдаліші рішення щодо вкладень та змогли найбільше примножити свій стартовий капітал.

Успіхи школярів

У Болтоні гурток фінансової грамотності веде колишній бібліотекар Майкл Калігіурі. Він допомагає школярам освоїти основні засади функціонування інвестиційних ринків.

Єдиною дівчинкою, яка відвідує гурток, є шестикласниця Кет. На початку листопада 2020 року школярка придбала на платформі 100 акцій GameStop за 18,25 долара. Коли їх ціна різко підвищилась, дівчинка продала 50 акцій по 351,96 долара за кожну.

Згодом ціна почала знову знижуватися, й щоб не втратити вигідну можливість, Кет продала решту 50 акцій по 316,64 долара за кожну. Загальний прибуток дівчинки склав 31 605,25 долара.

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Така вигідна інвестиція принесла Кет 6 місце серед 159 гравців у Болтоні та 45 з 860 у цілому Массачусетсі.

Хоча більшість гравців на платформі є школярами, викладачі також вчаться інвестувати. В школі Болтона гурток постійно відвідують 12 людей, але щосереди з'являються й нові учасники. Багато людей після першої невдачі на інвестиційній платформі перестають відвідувати заняття.

Фондовий ринок – це гра терпіння, й тут необхідно бути стійким. Мій гурток не тільки вчить дітей фінансової грамоти, але й формує з них футуристів. Вони вже вміють прогнозувати, як сьогоднішній стан речей може вплинути на світ в майбутньому,

– наголошує керівник гуртка Майкл Калігіурі.

Додамо, що платформа The Stock Market Game є безкоштовною для шкіл декількох американських штатів. Більшість гравців після тренувань на онлайн-ресурсі починають займатися трейдингом на реальних біржах.