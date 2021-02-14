Навчитися фінансової грамотності: цікава гра для учнів молодших класів

Всі батьки намагаються забезпечити своїм дітям гідне майбутнє та хороше матеріальне становище. Без фінансової грамотності тут не обійтися, а починати розвивати цю навичку в дитини варто ще змалку.

Ввести уроки фінансової грамотності в школах намагаються вже не перший рік. Зараз тільки 1% всіх українських учнів вивчає такий предмет.

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Експерти впевнені, що навчати дітей правильно поводитися з грошима треба вже з початкової школи, адже саме в цьому віці формуються сценарії фінансової поведінки.

Де в Україні вивчають фінансову грамотність У столичному Фінансовому ліцеї з 8 класу діти розробляють бізнес-проєкти, планують бюджет родини та вчаться грошовому менеджменту.



У Харківській гімназії №46 старшокласники вивчають кредити та депозити, біткойни та електронне шахрайство.



У Київській школі №224 діти вже з 2 класу читають "Фінансову абетку" й вчаться економити та накопичувати гроші.

Найефективніше навчати дітей фінансової грамотності можна завдяки цікавим тематичним іграм.

Фінансова гра для дітей

Роздрукуйте з інтернету зображення борошна, цукру, масла, яєць, яблук та шоколаду. На кожній картинці вкажіть вартість:

шоколад – 3 монетки;

фрукти та масло – по 2 монетки;

все інше – по 1 монетці.

Також роздрукуйте шість умовних монеток. Якщо дитина ще не вміє читати, то треба роздрукувати й всі інгредієнти для кожної страви на одному листку паперу.

Хід гри

Вміст чорнильниць Canon серії MegaTank дозволяє видрукувати до 12 000 чорно-білих сторінок (15 200 в режимі економії) та до 7 700 сторінок у кольорі. Пристрої Canon також здатні друкувати банери довжиною до 1,2 метра.

Ви запросили друзів і хочете почастувати їх.

Для шарлотки треба:

борошно;

цукор;

яйця;

яблука.

Для шоколадного пирога:

шоколад;

масло;

яйця;

борошно.

Мета гравців – приготувати пиріг. Але є й запасні варіанти.

Три продукти. З борошна, яєць та яблук можна зробити яблучні оладки, а якщо замість яблук шоколад – шоколадні.

Два продукти. З яєць та цукру – безе. З яблук та цукру – печені яблука. З масла та шоколаду – шоколадний десерт. Яйця й борошно – несолодкий коржик.

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Спершу діти вивчають рецепти та думають, що вони хочуть придбати. Їх попереджають, що магазин скоро завершить роботу. Учасники по черзі купують по одному продукту, обмінюючи монетки на зображення. Ведучий оголошує, що магазин зачинено.

Діти вирішують, що можна приготувати з куплених продуктів. Найбільше балів отримує той, хто приготував страву з найбільшою кількістю інгредієнтів.

На першому місці пироги, на другому – оладки, а на останньому – решта страв. Дитині варто зауважити, що найгіршим варіантом для частування є несолодкий коржик.

Мета гри

Така гра тренує обирати правильну стратегію покупця. Діти вчаться, які продукти треба купувати спершу, щоб з них можна було бодай щось приготувати. Шоколад, який діти прагнуть купити першим, тільки через те, що вони його люблять, залишає мало можливостей для виграшу. Окрім цього, шоколадний пиріг – це неможливий варіант, адже на всі інгредієнти для нього просто не вистачить грошей.