Формулювати фінансові цілі, розробляти фінансовий план, дотримуватись бюджету, виплачувати борги, примножувати заощадження, відкладати на майбутнє — завдання, часом, доволі складні для опанування бізнесменами-початківцями. Що вже говорити про пересічних громадян.

На жаль, управлінню тим, що лежить у наших гаманцях та кишенях, починають вчити запізно. Ще більшою небезпекою фінансова безпорадність загрожує тим, хто тільки-но починає опановувати непрості ази підприємництва.

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Комітет фінансового ринку

При Торгово-промисловій палаті України вже 20 років діє Комітет фінансового ринку. Останні 10 років в полі його уваги гостро стоїть питання соціальної відповідальності бізнесу.

ТПП об’єднує здебільшого підприємства реального сектору економіки. Головним своїм завданням її фінансовий комітет вважає допомогу підприємствам у максимально глибокому використанні сучасних можливостей фінансового ринку.

Діяльність комітету

За оптимальний підхід допомоги бізнесу комітет обрав реалізацію цільових проєктів. Зокрема, поточного року організація запускає нову важливу ініціативу — мережу центрів розвитку малого і середнього підприємництва SMEDC (Small&Medium Enterprise Development Centre).

Такі центри розгортатимуться в регіонах як постійно діючі інкубатори та акселератори. В них підприємець зможе отримати знання, індивідуальну наставницьку підтримку, фінансування на прийнятних умовах та аутсорсингові послуги.

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Для цього вже формується низка акредитованих фінансових установ, консультантів та добровільних наставників.

Завжди бути при грошах

Одним з довготривалих проєк­тів комітету є "FinKeeper. Завжди бути при грошах". Це просвітницький проєкт, присвячений фінансовій грамотності передусім громадян.

Мало кого здивує, що Україна, за даними дослідження Організації економічного співробітництва і розвитку, посідає останнє місце в Європі за фінансовою грамотністю населення.

Фінграмотність відкриває людині шлях до відчуття себе економічним суб’єктом, а не просто споживачем зарплатні на службі.

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Заходи програми "FinKeeper. Завжди бути при грошах" націлені значною мірою на працівників підприємств з метою розвинути в них вміння управляти власними видатками, зокрема й завдяки збільшенню надходжень через підвищення продуктивності своєї праці.

Для цього застосовуються, перш за все, ігротехнічні підходи від учасника програми ГО "Діловий клуб Партнер" з його розробкою — настільною грою "Життєвий капітал".

Також в арсеналі програми є такі інструменти, як робота в групах, розбір практичних кейсів та індивідуальні консультації.

Майбутнє кожного

Пенсія — майбутнє кожного. І поки держслужбовці та політики не можуть дати собі раду з пенсійною реформою, не одне покоління українців вже дожило до такого майбутнього. Успадкована нами солідарна пенсійна система є неефективною.

Вихід відомий всім — перехід до індивідуального накопичення коштів для власної пенсії. Тільки проблему це вирішить лише для тих, хто стане пенсіонером не менше як за 15 – 20 років.

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Виплати нинішнім пенсіонерам та пенсіонерам найближчих двох десятиріч може забезпечити тільки зміна бази обрахування цієї пенсії на більш стабільну та ширшу.

Проте ця міра тимчасова. Радикальним рішенням є все ж таки пенсійні накопичення. Вже понад півтори десятки років люди організовано заощаджують собі на пенсію добровільно.

Світовий досвід показує, що інститутом, який найкраще пасує для довготермінових накопичень є накопичувальні пенсійні фонди (НПФ). В Україні діють недержавні пенсійні фонди, які не варто плутати з перерозподільчим Пенсійним фондом України.

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Саме щоб допомогти звичайному громадянину зрозуміти, з яким НПФ краще мати справу, комітет вже кілька років проводить рейтинг їхньої відкритості.

Саме відкритість дозволяє чіткіше зрозуміти політику НПФ, зміст рішень при управлінні пенсійними коштами, а відтак — зробити висновок про підходи до такого управління і загалом про його надійність.