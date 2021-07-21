Не потрібно ставати експертом у цій галузі – достатньо вивчити кілька важливих термінів та понять. На щастя, можливостей це зробити сьогодні є чимало. Пропонуємо вашій увазі кілька безкоштовних курсів з фінансової грамоти, ефективність яких перевірена світовим досвідом.

Цікаво Додатки, книги, відео: корисні ресурси для власників малого та середнього бізнесу

Курс від провідної соціальної мережі з пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn "Основи фінансів, які повинен знати кожен" є чудовим першим кроком у підвищенні рівня фінансової грамоти. Навчання займе трохи більше, ніж годину часу, й розповість про головне у таких поняттях:

банківські системи;

кредитний рейтинг;

фондовий ринок;

страхування;

пенсійні накопичення.

Освітня платформа від LinkedIn має безкоштовну пробну версію протягом 30 днів, тож ви можете встигнути пройти ще низку цікавих курсів. Через місяць, якщо не скасувати підписку, вартість становитиме 29,99 доларів.

Це короткий навчальний курс у галузі фінансів, який триває від 6 до 10 годин. Сайт виглядає дещо непрофесійно, однак інформаційний вміст справді вартий уваги. На платформі висвітлюють такі теми:

бюджетування;

борги;

планування виходу на пенсію.

До теми Накопичувальні фінансові програми: здоров'я та майбутнє, які можна купити за гроші

Відома освітня онлайн-платформа Coursera пропонує безкоштовний курс для молоді, у якому висвітлено теми фінансових цілей, бюджетування, кредитів, заощаджень та інвестицій. Курс розрахований на 4 тижні й складається з кількох окремих модулів.

Цей шеститижневий курс Мічиганського університету розроблений з метою навчити людей приймати правильні фінансові рішення. Він допоможе вам навчитись аналізувати фінансові угоди, розуміти ринок нерухомості та податки.

Безкоштовний курс, розроблений Єльським університетом, допоможе детальніше розібратись у низці макроекономічних тем. Цінні папери, облігації та акції, фондові ринки, іпотека, – все це та інше в курсі пояснюють простими словами.