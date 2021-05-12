Спікер є консультантом Міжнародного центру психології та здорового мислення Positum Systems. Тренінг відбудеться в межах проєкту "Мріємо та діємо", фінансовою підтримкою якого займається Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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Про що мовитиметься на тренінгу

Слухачі матимуть змогу детальніше розібратися у таких питаннях на тему грошей:

як правильно заощаджувати та інвестувати кошти;

як ефективно керувати грошима;

які є методи фінансових накопичень.

Організаторами заходу є зокрема Career Hub та центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності". Учасники тренінгу дізнаються більше про діяльність та можливості розвитку власних навичок у проєктах цих організацій. Одним із партнерів заходу є Міністерство молоді та спорту України.

Безкоштовно зареєструватися на тренінг можна за посиланням, заповнивши анкету, а захід проводитиметься на платформі Zoom і триватиме 2,5 години – з 16:00 до 18:30, у четвер 13 травня.