Навчити дитину фінансової грамоти: посібник за віковими категоріями для батьків

Хороша фінансова освіта є невіддільним аспектом підготовки дитини до самостійного дорослого життя. Поки предмет фінансової грамоти лише впроваджують у школах, відповідальність за вміння малечі керувати грошима лежить на батьках.

Звичайний похід у магазин, фінансову установу чи до банкомата може стати чудовою нагодою розпочати розмову про гроші. Освіта 24 за підтримки партнера Canon підібрала кілька простих та цікавих методів познайомити дитину зі світом фінансів у залежності від вікової категорії.

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Насправді, тема фінансів взагалі не є складною та може бути зрозумілою навіть найменшим. Головне у процесі навчання – перетворити буденні активності у цікавий досвід. Фінансові концепції малюкам найкраще пояснювати шляхом їх інтеграції у звичні ігри.

Від 2 до 3 років

Малеча у віці від 2 до 3 років любить гратись блискучими монетками – саме вони можуть стати першим інструментом для навчання.

Дослідження показують, що між 10, 50 копійками та золотою гривнею дітлахи найчастіше обирають останню – все через те, що вона є найбільшою за розміром.

Маленькі діти люблять гратись грошима / Фото interbuh.com.ua

Однак конкретної ціни монетки маленькі діти, звісно ж, не розуміють. Тому варто у вигляді гри навчити їх ідентифікувати гроші – вивчати кольори, форми та розміри грошових одиниць.

Малеча може спробувати проковтнути монетки, тому дозволяти гратися з грошима варто. Найбезпечніше буде роздрукувати фейкові "ігрові" гроші на папері. Зробити це радимо за допомогою принтерів, які є простими у використанні та обслуговуванні.

Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) пристроїв легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги. Зручні флакони з чорнилами зі спеціальними отворами дозволяють без зайвих зусиль подбати про їх наповнення.

Принтери розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.

Принтери Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

Від 4 до 5 років

Перш ніж вирушити до супермаркету, попросіть дошкільня вирізати купони. У магазині дайте дитині завдання стежити за продуктами – це допоможе їй відчути, що вона є частиною процесу, має певну відповідальність та згодом вибудує розуміння економії коштів.

З малечею у такому віці варто гратись в уявний ресторан. Дітям подобається вивчати правила сервірування столу, приносити вдавані страви та вчитись манер поведінки за столом, інколи навіть бутафорно.

Разом з тим, наприкінці гри, необхідно нагадувати про оплату рахунку та чайові. Таким чином з'явиться розуміння того, що безліч речей та послуг продаються та купуються за гроші.

Нагадуйте про оплату рахунку та чайові / Фото Unsplash

Від 6 до 8 років

У шкільному віці до фінансової освіти слід поставитись вже більш серйозно. Важливо залучати дитину до розв'язання конкретних фінансових питань, відправляти самостійно до магазину, і навіть відкривати їй особисті накопичувальні рахунки.

Похід у банк має стати освітньою подією – дитина повинна спостерігати та розуміти, чому батьки звернулись до фінансової установи, які грошові та інші операції вони там проводять.

Навіть зняття готівки у банкоматі може стати цікавою освітньою пригодою / Фото Unsplash

Від 9 до 12 років

Учні середніх класів повинні вчитись порівнювати покупки. У супермаркеті зверніть увагу на ціни товарів, і дайте завдання дитині знайти найдешевшу пропозицію у своїй категорії.

Обговоріть потенційну якість товару та спробуйте дійти висновку, що не завжди найдорожче – це найкраще, а найдешевше – найгірше.

Також важливим у такій віковій категорії є розуміння, що знижки – не обов'язково чудова пропозиція, а передусім маркетинговий хід. В дорослому житті це допоможе утриматись від імпульсивних та емоційних покупок.

Як втриматись від емоційних покупок / Фото Unsplash

Від 13 до 15 років

У підлітковому віці вже не рано поговорити і про інвестиції. Спробуйте разом з дитиною вивчати фондовий ринок, поняття акцій та облігацій, депозитів та IPO.

Зацікавте тінейджерів новинами у галузі фінансів, обговорюйте коливання на ринках та фактори, які на це впливають.

Обов'язковим є залучення дитини до формування особистого та сімейного бюджету, визначення потреб та бажань родини, майбутніх фінансових перспектив.

В 13 років саме час навчатись інвестувати / Фото Pexels

Від 16 років

У 16 років дитина перебуває на фінальному етапі виходу в доросле життя. У цьому віці підліток повинен отримати фінансову свободу, та водночас відчути й відповідальність. Не зайвим буде влаштуватись на свою першу роботу, познайомитись із ринком праці та отримати перші власні гроші.

Необхідно перевірити, наскільки вдало підліток може самостійно спланувати доходи та витрати, як добре розуміє доступні йому фінансові інструменти, чи вміє ефективно їх використовувати.

У 16 років корисно знайти свою першу роботу / Фото Pexels

Важливо, щоб навчання у сімейному колі виробило у дитини здорову фінансову поведінку. Тільки тоді підліток буде повністю готовим вирушити у мандрівку дорослим життям.

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