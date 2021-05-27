Навчити дитину фінансам у домашніх умовах: 3 прості ігри

Сьогодні батьки є основним джерелом фінансових знань для своїх дітей. Навчити малюків поводженню з грошима доволі складно, якщо не врахувати у процес розважальні елементи.

Підхід до освітнього процесу повинен залежати від віку дитини – чим старший малюк, тим у складніші ігри варто з ним грати. Однак не можна забувати, що у грошових питаннях майбутня успішність дитини напряму залежить від фінансової поведінки її батьків, а вже потім від всіх інших аспектів.

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1. Ціна грошей

Для початку необхідно навчити дитину розрізняти валюти та еквіваленти грошей. Під час пояснення використовувати справжні купюри не варто.

Видрукувати "ігрові гроші" можна за допомогою принтерів. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.

Найважливіше у грі – навчити дитину віднімати та додавати гроші, відрізняти копійки від паперових купюр, а також пояснити ціну кожного виду та еквіваленту.

2. Перша робота

Хоча діти доволі часто отримують гроші у подарунок, дуже важливо їм пояснити, що для того, щоб їх заробити, необхідно працювати. Один зі способів це зробити – довірити дитині її першу роботу.

Наприклад, якщо хтось із батьків працює з дому, можна "найняти" свого малюка на посаду асистента. Нехай дитина виконує дрібні завдання, такі як стругання олівців чи вкладання аркушів для друку в принтер.

Складіть з малюком "контракт", у якому буде прописана сума зарплатні за виконання тих чи інших обов'язків.

Перша робота дитини / Фото Depositphotos

3. Супермаркет

Коли дитина зрозуміла ціну грошей та те, як вони заробляються, – пора навчити її витрачати кошти. Гра у супермаркет є улюбленою серед найменших дітлахів, адже вони завжди із захопленням спостерігають, як батьки купують щось у справжніх магазинах.

Гра у супермаркет / Фото Melbourne Child Psychology

Вийміть з холодильника кілька справжніх продуктів та розкладіть їх на столі, мов на прилавку. На кожен товар наклейте цінники.

Використайте свої ігрові монети та купюри, щоб дитина зрозуміла такі поняття, як купівельна спроможність, оплата, заощадження та порівняння товарів.