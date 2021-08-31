"Навчила виживати": кумедні та серйозні спогади українців про навчання у школі

Школа – це місце, де кожен переживає перші радощі перемог, а іноді гіркі сльози поразок. Комусь школа допомогла знайти не лише себе в житті, а й вірних друзів, навчила не боятися ініціатив та досягати своїх цілей.

Напередодні початку навчального року, журналісти 24 каналу вирішили поностальгувати за школою разом із українцями. Перехожі з вулиць українських міст пригадали цікаві історії зі шкільних часів.

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Кореспонденти опитали людей зі Львова, Києва, Чернігова, Кропивницького та Вінниці. Історії українців виявилися дуже емоційними – здебільшого кумедними, інколи серйозними.

Українці згадали про своє навчання у школі

Хлопець із Чернігова тепло відгукується про свою вчительку зі зарубіжної літератури. Педагог любила поезію та часто плакала, коли читала вірші. Ці емоції переймали і школярів.

Інший мешканець Чернігова розповів про невелике хуліганство, коли його однокласник випадково вилив з вікна брудну воду на дівчину, що проходила повз. Чоловік зізнався, що йому досі соромно, хоч це зробив і не він.

Киянин похвалився спортивними перемогами. За його словами, шкільна команда розгромила суперників у баскетболі з рахунком 99 – 0.

Львів'янин пригадав, що його однокласники інколи просили вийти до дошки й щось розповісти. Чоловік трохи заїкається, тож його "виступ" міг затягнутися на цілий урок.

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Подібні витівки бували й у школі Кропивницького. Як пояснив місцевий мешканець, якось учні намазали дошку салом, щоб по ній не можна було писати крейдою.

Мешканка Чернігова зізналася, що найприємнішим моментом у школі для неї було отримати нові книжки та одяг і щоб мама зробила гарну зачіску.

Вінничанка наголосила, що її школа навчила відповідати за свої вчинки, зокрема за те, як навчаєшся. Дехто з опитуваних відзначив так звані м'які скіли, тобто вміння спілкуватися з людьми, а також виживати.

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