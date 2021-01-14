Здобути вищу освіту за кордоном – справа далеко не з легких. При виборі країни, в якій студент хоче навчатися, варто враховувати дуже багато аспектів: від житла, коштів та мови викладання до самого університету та умов переїзду.

Наприкінці 2020 року медіа-група Educations провела міжнародне опитування студентів й визначила, де іноземцям найкомфортніше навчатися. Результати дослідження оприлюднили на сайті educations.com.

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#1 Канада



Навчання в університетах Канади / Фото Unsplash

Канада зайняла першу сходинку в рейтингу завдяки доступності та якості освіти. Згідно з опитуванням, країна червоного клену стала першою за показниками комфорту та отримала треті місця в категоріях "Якість освіти" та "Можливість вивчити нову мову".

Більшість канадців спілкуються англійською, але велику роль в освіті відіграє французька.

Студенти виокремлюють високу культуру толерантності й вважають канадське освітнє середовище найбезпечнішим та найпривітнішим для іноземців.

Університети країни відомі своїми технологічними інноваціями, особливо у сферах комп’ютерних та інформаційних освітніх напрямків.

#2 Австралія



Вища освіта в Австралії / Фото Unsplash

Австралія отримала перше місце серед країн Океанії та треті місця в категоріях "Доступність освіти" та "Можливість завести нових друзів". Це дало їй можливість зайняти другу сходинку в загальному рейтингу.

Студентам подобається, що більшість великих університетських міст знаходяться на узбережжі. Найкомфортнішими для життя та навчання іноземці вважають Мельбурн, Сідней та Брісбен.

#3 Німеччина



Університети Німеччини / Фото Pexels

Третьою у світі та першою в Європі стала Німеччина. Респонденти віддали країні першу сходинку рейтингу за показником якості освіти та шосту в категорії "Можливість досягнення кар’єрних цілей".

Найпопулярнішими містами залишаються Берлін, Мюнхен та Франкфурт.

Студенти виокремлюють велику кількість різноманітних фестивалів, що проводяться на території країни.

Після закінчення навчання студенти мають безліч можливостей працевлаштування, адже Німеччина є найбільш економічно розвиненою країною Європейського Союзу.

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#4 Швейцарія



Навчатися в Швейцарії / Фото Pexels

Другою в Європі після Німеччини та четвертою у світі стала Швейцарія. Респонденти віддали їй третє місце в категорії "Саморозвиток" та десяте в "Цікаві пригоди".

В Швейцарії, окрім високого рівня життя, доволі високий рівень освіти. Університети країни щорічно займають перші місця у різних всесвітніх рейтингах якості освіти.

Студенти вважають Швейцарію однією з найкрасивіших та найкомфортніших держав Європи.

#5 Сполучені Штати Америки



Вища освіта в США / Фото Pixabay

Сполучені Штати стали другими в рейтингу Північної Америки та п’ятими у світі. Респонденти також віддали США п’яті місця в категоріях "Дізнатися про нову культуру та стиль життя" та "Якість освіти".

Тут розташовані одні з найкращих вишів світу, зокрема Стенфордський, Прінстонський та Гарвардський університети.

Студенти виокремлюють мультикультурне освітнє середовище та великий спектр кар’єрних можливостей після навчання.

#6 Швеція



Навчатися у Швеції / Фото Pexels

Швеція отримала шосте місце в загальному рейтингу та перше в категорії "Можливість досягнення кар’єрних цілей". Ця скандинавська країна славиться своїми університетами в Стокгольмі, Лунді та Уппсалі.

Дуже багато студентів виокремлюють можливість створення власного стартапу. Цікаві проєкти часто фінансують самі заклади вищої освіти країни.

#7 Нідерланди



Університети в Нідерландах / Фото Unsplash

Сьому сходинку рейтингу зайняли Нідерланди. В категоріях "Саморозвиток" та "Якість освіти" країна отримала шості місця.

Багато університетів пропонують освітні напрямки, в яких викладання проводиться англійською мовою.

Студенти виокремлюють хорошу екологію, розвинуту інфраструктуру та популярність велосипедного транспорту.

#8 Велика Британія



Навчатися у Великій Британії / Фото Unsplash

Зайнявши восьму сходинку в загальному рейтингу, Велика Британія отримала друге місце в категорії "Якість освіти" та четверту в "Дізнатися про нову культуру та стиль життя".

Тут розташовані одні з найстаріших університетів світу, зокрема Оксфорд та Кембридж.

Майже всі великі міста Великої Британії можна назвати університетськими, адже у відносно маленькій країні налічується більше 400 закладів вищої освіти.

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#9 Іспанія



Університети Іспанії / Фото Unsplash

Дев’яте місце отримала сонячна Іспанія, ставши першою у категорії "Дізнатися про нову культуру та стиль життя" та третьою в "Цікаві пригоди".

Й справді, культура Іспанії вирізняється з-поміж інших європейських країн.

Найбільше студентам до вподоби іспанська кухня, архітектура та пропозиції морського відпочинку після пар.

#10 Франція



Переїхати навчатися до Франції / Фото Pexels

Франція закриває десятку рейтингу найкращих країн для навчання іноземцям. Республіка зайняла сьоме місце в категорії "Дізнатися про нову культуру та стиль життя" та дев’яте в "Можливість вивчити нову мову".

Студенти виокремлюють вишукану кухню та цікаву історію країни.

Окрім Парижу, відомі університети розташовані в містах Лілль, Гренобль та Ліон.