Навчатись граючи: новий корисний застосунок для дітей та молоді про фінанси

У вільному доступі з'явилась гра для дітей різних вікових категорій, яка допоможе підвищити їх рівень фінансової грамотності. Завантажити додаток безкоштовно можна на пристрої IOS та Android, а також стаціонарні ПК.

Гра називається PomPak, і хоча є стартапом пакистанських розробників, може навчити базовим фінансовим навичкам дітей та молодь з усього світу. Інтерфейс програми має не тільки Урду (мову Лашкарі), але й англійську мову.

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Чого й кого вчить нова гра

PomPak – це фінансова мандрівка двох сімей, які розпочинають невеличкий бізнес і вчаться керувати особистими, сімейними та бізнес-фінансами. В історії збережені консервативні поведінкові норми, однак водночас поєднуються прогресивні фінансові навички, такі як бюджетування, заощадження та банкінг.

Гра має хороші відгуки на інтернет-платформах / Скриншот Google Play

Гра розділена за складністю тем та рівнів на три вікові категорії:

від 9 до 12 років;

від 13 до 17 років;

від 18 до 29 років.

Кожен, хто пройде усі рівні гри, може отримати сертифікат фінансової грамотності, який підписує поважна установа – Національний інститут банківської справи та фінансів.

Роздруковувати будь-які сертифікати рекомендуємо за допомогою принтерів, адже пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.

До слова, бета-версія додатку була дуже успішною – її завантажили понад 750 000 користувачів по всьому світу. Це перша подібна платформа пакистанських розробників, яка отримала велике визнання у свої категорії на міжнародному рівні.