Навчати фінансової грамоти найманих працівників: чому це важливо для власників підприємств

Пандемія коронавірусу призвела до одних з фінансово найскладніших часів для працівників у всьому світі. Рівень безробіття досягнув безпрецедентного показника, якого не фіксували вже протягом 70 останніх років.

Працівники стикалися з втратою робочих місць, скороченням робочого часу та зменшенням заробітної плати. Згідно зі статистикою, 84% найманих робітників підприємств пережили фінансовий стрес під час пандемії.

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На що це впливає

Оскільки фінансовий стрес є однією з найпоширеніших причин вигорання на робочому місці, економічні наслідки пандемії можуть так само загрожувати здоров'ю працівників, як і фізичні.

Співробітник, який намагається звести кінці з кінцями під час кризи або турбується про втрату робочого місця, ймовірніше за все, уникає лікування супутніх проблем свого здоров'я через фінансову складову.

Крім того, такі співробітники рідше викладаються на роботі на повну та частіше беруть вихідні чи незаплановані відгули. Тут існує тісний зв'язок між фінансовим станом працівника та загальною продуктивністю компанії.

Навчання фінансової грамоти

Однією з головних причин фінансового стресу, з якою необхідно боротися керівникам підприємств та менеджерам персоналу, є відсутність у працівників фінансової грамотності.

Опитування 2019 року від соціолога Чарльза Шваба показало, що понад 70% найманих працівників не розробляють власного фінансового плану. Причинами відсутності грошового планування респонденти назвали брак часу та відсутність необхідних навичок.

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Зараз співробітники компаній як ніколи гостро потребують інструментів та ресурсів для покращення власного фінансового становища, а також порад у прийнятті розумних грошових рішень. Роль керівників підприємств тут ключова.

Створіть пусті бланки для фінансового планування та запропонуйте працівникам власного підприємства їх заповнити. Для друку радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Вміст чорнильниць пристроїв Canon дозволяє видрукувати до 12 000 чорно-білих сторінок (15 200 в режимі економії) та до 7 700 сторінок у кольорі.

Окрім цього, на робочому місці підприємці мають пропонувати програми фінансової грамоти для своїх працівників. Це можуть бути платформи для електронного навчання, семінари, тренінги чи інтерактивні розмови з експертами.

Уважність керівництва до фінансової грамотності всіх працівників підприємства допоможе пережити складні часи пандемії та покращити ефективність роботи найманого персоналу.