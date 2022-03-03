Навчання в умовах війни: для учнів 1-11 класів доступна безкоштовна платформа
Джерело:Дистанційна школа "Оптіма"
Війна вплинула без винятку на усіх, а діти через російську агресію втратили, здавалося б, найелементарніше – вільний доступ до навчання.
З метою забезпечення безпеки для всіх учасників навчального процесу, керівникам навчальних закладів усіх рівнів рекомендується припинити навчальний процес. Відповідне рішення озвучили в Міносвіти України.
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Проте для тих, хто зараз перебуває в безпечних районах і містах та має доступ до інтернету відкрили безкоштовний доступ до навчальної платформи. Він доступний для учнів 1-11 класів.
Дистанційна школа "Оптіма" попередньо відкриває доступ на місяць. У випадку продовження воєнних дій адміністрація школи цей період продовжить.
Що буде доступно учням
- доступ до навчальної платформи в режимі "Екстерн із доступом до навчального матеріалу";
- доступ до сучасних навчальних матеріалів;
- навчання у кращій дистанційній школі України безоплатно;
- дистанційна освіта, яка не залежить від місця перебування та рівня підготовки;
- можна отримувати оцінки за виконані завдання, слухати вебінари тощо.
Реєстрація доступна посиланням.
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