З метою забезпечення безпеки для всіх учасників навчального процесу, керівникам навчальних закладів усіх рівнів рекомендується припинити навчальний процес. Відповідне рішення озвучили в Міносвіти України.

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Проте для тих, хто зараз перебуває в безпечних районах і містах та має доступ до інтернету відкрили безкоштовний доступ до навчальної платформи. Він доступний для учнів 1-11 класів.

Дистанційна школа "Оптіма" попередньо відкриває доступ на місяць. У випадку продовження воєнних дій адміністрація школи цей період продовжить.

Що буде доступно учням

доступ до навчальної платформи в режимі "Екстерн із доступом до навчального матеріалу";

доступ до сучасних навчальних матеріалів;

навчання у кращій дистанційній школі України безоплатно;

дистанційна освіта, яка не залежить від місця перебування та рівня підготовки;

можна отримувати оцінки за виконані завдання, слухати вебінари тощо.

Реєстрація доступна посиланням.

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