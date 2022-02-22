Навчання триває: скільки шкіл на Донбасі перейшли на дистанційку через небезпеку

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що навчання у закладах освіти на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей триває.

За його словами, зараз інформаційне поле сповнене різного роду тривожних повідомлень. Не всі відповідають дійсності, а більшість взагалі створено з метою нагнітання ситуації та дестабілізації держави.

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Шкарлет зазначив, що школи працюють у звичайному режимі. Лише 32 школи на підконтрольній теритогії Донеччини та Луганщини перейшли на дистанційку через небезпеку в регіоні.

Я хочу офіційно поінформувати: освітній процес у закладах освіти, розташованих на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей, триває. МОН перебуває на постійному зв'язку із департаментами освіти вказаних областей,

– наголосив міністр.

Навчання в Донеччині

Так, у Донеччині станом на 21 лютого 41 садочок (понад 3 тисячі дітей) і 49 шкіл (понад 12 тисяч учнів), що розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес. У звичному режимі працюють 19 садочків і 15 шкіл.

Ще 21 садочок (1,7 тисячі дітей) і 19 шкіл (понад 6 тисяч учнів) у Донецькій області працюють дистанційно через епідеміологічну ситуацію.

Через погіршення безпекової ситуації у дистанційному форматі працюють 15 шкіл (понад 2 тисячі учнів). Один заклад дошкільної освіти (98 дітей) не працює.

Навчання в Луганщині

У звичному режимі працюють всі заклади дошкільної освіти (19 садочків, де майже 1 100 дітей) і 25 шкіл (понад 5 тисяч учнів), що розташовані найближче до лінії розмежування у Луганській області.

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації переведено на дистанційне навчання 17 шкіл Щастинського району Луганської області (понад 3,5 тисячі учнів).

Шкарлет також закликав усіх батьків зберігати спокій. "Прошу перевіряти достовірність будь-яких "новин", критично мислити і довіряти тільки офіційним джерелам комунікації нашої країни", – підкреслив Шкарлет.

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До слова, 21 лютого Путін виступив з відеозверненням. Він наговорив багато нісенітниць про Україну. А наприкінці заявив, що Росія визнає бойовиків на Донбасі. Після цього лідер держави-агресорки підписав договори з ватажками псевдореспублік.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Інформую щодо діяльності закладів освіти на лінії розмежувань у Донецькій і Луганській областях. Зараз інформаційне поле сповнене різного роду тривожних повідомлень. Не всі вони відповідають дійсності, а більшість взагалі створено з метою нагнітання ситуації та дестабілізації нашої держави.

У зв’язку з цим я хочу офіційно поінформувати: освітній процес у закладах освіти, розташованих на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей, триває. МОН перебуває на постійному зв'язку із департаментами освіти вказаних областей.

Донеччина: Станом на 21 лютого 2022 року 41 заклад дошкільної освіти (понад 3 тисячі дітей) і 49 шкіл (понад 12 тисяч учнів) Донеччини, що розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес.

У звичному режимі працюють 19 садочків і 15 ЗЗСО (майже 4 тисячі учнів). 21 садочок (1,7 тисяч дітей) і 19 шкіл (понад 6 тисячі учнів) працюють дистанційно через епідеміологічну ситуацію.

Через погіршення безпекової ситуації у дистанційному форматі працюють 15 ЗЗСО (понад 2 тисячі учнів). Один заклад дошкільної освіти (98 дітей) не працює.

Луганщина: У звичному режимі працюють всі заклади дошкільної освіти (19 садочків, де майже 1 100 дітей) і 25 закладів загальної середньої освіти (понад 5 тисяч учнів), що розташовані найближче до лінії розмежування у Луганській області.

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації переведено на дистанційне навчання 17 закладів загальної середньої освіти Щастинського району Луганської області (понад 3,5 тисячі учнів).

Прошу всіх батьків зберігати спокій, адже діти відчувають вашу тривогу найбільше.