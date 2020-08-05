Щоб українські учні могли повернутися до шкіл вже з 1 вересня, навчальні заклади мусять виконати низку вимог. Головне завдання: забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

В українських школах з 1 вересня можуть запровадити гнучкий навчальний процес. Початок та завершення семестрів, а також терміни канікул залежатимуть від епідеміологічної ситуації, заявили у МОН.

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Усі школи потрібно забезпечити засобами для дезінфекції та масками, а також обладнати місця для обробки рук.

Для дотримання соціального дистанціювання у школах рекомендовано:

відкрити кілька входів;

збільшити відстань між партами;

для організованого руху коридорами нанести на підлогу спеціальну розмітку;

адаптувати великі приміщення — актові зали та коридори — для потреб навчання;

проводити заняття на відкритому повітрі.

Яким школярам краще не повертатися за парти

Медики рекомендують продовжити дистанційне навчання для учнів, які страждають від:

хронічних легеневих хворіб;

розладів імунної системи;

цукрового діабету.

Що буде із групами продовженого дня

При організації роботи груп продовженого дня мусять бути враховані усі тимчасові рекомендації головного державного санітарного лікаря. У МОН вже порекомендували педагогам перевести спілкування з батькам учнів у дистанційний режим.

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Школи відкриють лише у трьох епідеміологічних зонах

З 1 серпня Україна поділена на чотири епідеміологічні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Навчальний процес не буде відновлено лише на території "червоної" зони.