Навчання розпочнеться 1 вересня в очному режимі, але не всюди: місцевій владі дали завдання

Попри повномасштабне вторгнення Росії, навчальний рік в Україні має розпочатися за планом – 1 вересня і в очному режимі, але не скрізь. З огляду на безпекову ситуацію, уряд доручив владі на місцях виконати важливі завдання.

Про те, як організовуватиметься освітній процес 2022 – 2023 навчального року, на засіданні Кабміну 24 червня розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 24 канал передає деталі.

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Навчання розпочнеться 1 вересня і в очному режимі, але не скрізь

Очільник уряду зауважив, що питання початку навчального року в Україні є доволі складним, адже пов'язане безпосередньо з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація у різних регіонах нашої держави є доволі різною, втім вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутись до очного навчання буде неможливо.

Тому, за словами прем'єра, на територіях, які постійно потерпають від ворожих обстрілів, а також у тимчасово окупованих населених пунктах України, навчання, звісно ж, відбуватиметься в онлайн-форматі.

Місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форм навчання. Уряд рекомендує розпочати навчальний рік у школах з 1 вересня. В університетах ми рекомендуємо почати навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів,

– пояснив Денис Шмигаль.

При цьому Міністерство освіти і науки, МВС, Міністерство розвитку громад та територій, а також ВЦА отримали доручення забезпечити довезення дітей до навчальних закладів, а також гарантувати безпеку у закладах освіти. Органи місцевого самоврядування, зокрема, зобов'язані:

організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ, а також уроки безпеки;

візуалізувати шлях до безпечних місць у всіх без винятку закладах освіти України;

забезпечити всі умови для перебування та навчання у сховищах;

розмістити тривожну кнопку у кожному закладі освіти на випадок надзвичайної ситуації.

До слова, ДСНС невдовзі завершить розробку типових протоколів безпеки, й надалі ВЦА мають затвердити індивідуальні протоколи безпеки на їхній основі для кожного закладу освіти та ознайомити з ним учнів та батьків.

Залишилось трохи більш як два місяці, аби весь навчальний процес зробити максимально безпечним і ефективним. Дитячі садочки, школи та університети у неприфронтових територіях повинні працювати. Це важливо, і уряд зробить усе, щоб це відбулось у безпечних умовах,

– запевнив Денис Шмигаль.

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