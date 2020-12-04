В Україні з січня 2021 року планують запровадити жорсткий карантин. Тому школам можуть запровадити дистанційне навчання. Як будуть працювати школи під час лондауну – читайте у матеріалі.

Як будуть працювати школи під час локдауну

Директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян розповіла "Громадському радіо", що школи Києва готові до можливого локдауну.

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У відомстві розглядають два варіанти роботи шкіл під час лондауну.

Якщо ми зайдемо у локдаун, який ймовірно триватиме до 23 січня, то всі заклади освіти закриються. Так, якщо канікули завершаться 11 січня, то перший тиждень навчання розпочнеться дистанційно,

– заявила Фіданян.

Зазначимо, що зимові канікули в школах радять встановити з 25 грудня по 10 січня 2021 року включно.

Вона додала, що у Києві школи готові до карантину. У КМДА розписали кроки в регламенті департаменту освіти щодо відновлення навчання після тривалого карантину.

Олена Фіданян запевнила, що ситуація в місті справді контрольована, адже заклади освіти перевіряють щодня.

У першому півріччі значна увага була прикута до першокласників, а у другому – потрібно приділити більше часу випускникам, бо у них ЗНО,

– запевняє директорка Департаменту освіти.

Як у школах проводитимуть новорічні заходи

Олена Фіданян запевнила, що керівники шкіл та садочків уже отримали рекомендації щодо проведення святкових активностей.

Ми наполегливо рекомендували керівникам освітніх закладів проводити святкові заходи виключно в межах одного колективу. Ані батьків, ані сторонніх аніматорів ми рекомендуємо не допускати,

– наголосила вона.

Директорка Департаменту освіти і науки запевнила, що після проведення святкового заходу актову чи спортивну залу обов’язково потрібно провітрити та продезінфікувати.

Крім того, Фіданян запевнила, що відкритий лист з проханням не наполягати на організації свят отримали й батьки, бо найчастіше це їхня ініціатива, зазначила Олена Фіданян.

До слова, раніше голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан наголосив, що якщо дійде до жорстких заходів, будуть закривати все – садочки, школи та метро.