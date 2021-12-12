Навчання з радістю: чому відсутність оцінок у початковій школі – це перевага

Один із ключових принципів НУШ – зосередження уваги учнів на процесі навчання, а не на оцінках. Тому у 2018 році, зі стартом реформи Нової української школи, в Україні скасували бальне оцінювання для учнів початкових класів. І експерти кажуть, що в цьому є певна перевага.

Навчання без оцінок – не нове в сучасній освіті. Так, відомий грузинський педагог Шалва Амонашвілі у своїх школах обмежує використання оцінок, називаючи їх «милицями кульгавої педагогіки».

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Чому навчання без оцінок – це перевага

Про переваги навчання без оцінок розповіла вчителька початкових класів Наталія Сарваді.

Перевага навчання без оцінок – це насамперед відсутність страху в дитини. Учні з радістю йдуть до школи, бо не бояться робити помилок, не бояться повертатися додому. Вони знають: помилки бувають у всіх – це нормально! І батьки не хвилюються постійно через оцінки своїх дітей,

– пояснила вона.

Нині знання учнів 1 – 4 класів оцінюють за рівнями:

початковий,

середній,

достатній,

високий.

Також використовуються усні та письмові оцінювальні зауваження вчителів, судження однокласників про результати роботи одне одного, а також – власне самооцінка учнів. У зошитах з друкованою основою учням після опрацювання кожної теми пропонують дати оцінку власній роботі.

Що стимулює в учнів бажання вчитися

Прихильники 12-бальної системи оцінювання апелюють до того, що без зовнішньої мотивації в дітей важко сформувати бажання вчитися, але сучасні вчителі дотримується іншої думки.

Діти ростуть і розвиваються, тому що в них це закладено природою. Для того, щоб дитина хотіла якнайбільше знати, їй має бути цікаво та спокійно. Якщо ж дитина боїться батьківського гніву та розчарування, почувається самотньою – вона розвиватися не може,

– запевняє Наталія Сарваді.

За її словами, якщо ж школяр живе у духовно багатому середовищі з батьками, яких все цікавить, якщо в них привітні друзі, з якими вони спілкуються, то дітям все цікаво. Тоді завдання вчителя – підтримувати бажання вчитися.

Переваги системи оцінювання НУШ

Детальний аналіз рівня знань

Раніше табель з оцінками був простою та зрозумілою системою оцінювання для більшості батьків, але «свідоцтво досягнень» викликає багато питань. Головна відмінність – значний обсяг інформації. Наприклад, у свідоцтві досягнень учнів 3 класу предмет "Я досліджую світ" має 16 показників оцінювання, "Математика" – 11, "Іноземна мова" – 4.

До того ж, учитель оцінює розвиток особистих якостей учня:

інтерес до навчання,

самостійність праці,

активність,

ініціативність,

доброзичливість,

уміння домовлятися з іншими,

уміння керувати емоціями.

Щоб розшифрувати зміст свідоцтва досягнень, деяким батькам потрібно добре постаратися. Я зробила так: скинула в чат класу фото свідоцтва і пояснила простими словами, що ці всі записи означають,

– ділиться вчителька.

Для учнів "свідоцтво досягнень" – це можливість краще усвідомити свої сильні сторони та конкретизувати напрями, що потребують вдосконалення.

Конфіденційність

Оцінювання в НУШ – конфіденційне, тому викликає в дітей менше стресу. Успішність учня не стосується нікого, крім нього самого та його батьків. Після написання діагностичної роботи вчитель не зачитує в класі результати кожного.

Тобто діти звільнені від ярликів "двієчників", "хорошистів" і "відмінників", їм не потрібно змагатися за найкращу оцінку в класі. За таких умов учителю легше створити в колективі атмосферу дружби, співпраці та довіри.

Мета навчання – знайти себе

Наталія Сарваді каже, що вона спокійно працює без оцінок.

"Ми не можемо навіть за 12-бальною системою об’єктивно оцінити знання учнів. У кожного з них – свій характер, здібності та цілі. Діти повинні вчитися не задля оцінки, а задля того, щоб знайти себе і справу, яка буде для них цікавою", – додає вона.

Своїм вихованцям учителька пропонує чотири кроки до успіху:

Учись!

Шукай себе!

Стань найкращим!

Нехай твоя праця буде корисною людям!

Досвід НУШ доводить, що оцінка не є обов’язковим інструментом формування мотивації до навчання. Конструктивні відгуки педагога та дружнє середовище допоможуть кожному учню розкрити власний потенціал, отримати натхнення до навчання.