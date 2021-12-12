Навчання без оцінок – не нове в сучасній освіті. Так, відомий грузинський педагог Шалва Амонашвілі у своїх школах обмежує використання оцінок, називаючи їх «милицями кульгавої педагогіки».
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Чому навчання без оцінок – це перевага
Про переваги навчання без оцінок розповіла вчителька початкових класів Наталія Сарваді.
Перевага навчання без оцінок – це насамперед відсутність страху в дитини. Учні з радістю йдуть до школи, бо не бояться робити помилок, не бояться повертатися додому. Вони знають: помилки бувають у всіх – це нормально! І батьки не хвилюються постійно через оцінки своїх дітей,
– пояснила вона.
Нині знання учнів 1 – 4 класів оцінюють за рівнями:
- початковий,
- середній,
- достатній,
- високий.
Також використовуються усні та письмові оцінювальні зауваження вчителів, судження однокласників про результати роботи одне одного, а також – власне самооцінка учнів. У зошитах з друкованою основою учням після опрацювання кожної теми пропонують дати оцінку власній роботі.
Що стимулює в учнів бажання вчитися
Прихильники 12-бальної системи оцінювання апелюють до того, що без зовнішньої мотивації в дітей важко сформувати бажання вчитися, але сучасні вчителі дотримується іншої думки.
Діти ростуть і розвиваються, тому що в них це закладено природою. Для того, щоб дитина хотіла якнайбільше знати, їй має бути цікаво та спокійно. Якщо ж дитина боїться батьківського гніву та розчарування, почувається самотньою – вона розвиватися не може,
– запевняє Наталія Сарваді.
За її словами, якщо ж школяр живе у духовно багатому середовищі з батьками, яких все цікавить, якщо в них привітні друзі, з якими вони спілкуються, то дітям все цікаво. Тоді завдання вчителя – підтримувати бажання вчитися.
Переваги системи оцінювання НУШ
Детальний аналіз рівня знань
Раніше табель з оцінками був простою та зрозумілою системою оцінювання для більшості батьків, але «свідоцтво досягнень» викликає багато питань. Головна відмінність – значний обсяг інформації. Наприклад, у свідоцтві досягнень учнів 3 класу предмет "Я досліджую світ" має 16 показників оцінювання, "Математика" – 11, "Іноземна мова" – 4.
До того ж, учитель оцінює розвиток особистих якостей учня:
- інтерес до навчання,
- самостійність праці,
- активність,
- ініціативність,
- доброзичливість,
- уміння домовлятися з іншими,
- уміння керувати емоціями.
Щоб розшифрувати зміст свідоцтва досягнень, деяким батькам потрібно добре постаратися. Я зробила так: скинула в чат класу фото свідоцтва і пояснила простими словами, що ці всі записи означають,
– ділиться вчителька.
Для учнів "свідоцтво досягнень" – це можливість краще усвідомити свої сильні сторони та конкретизувати напрями, що потребують вдосконалення.
Конфіденційність
Оцінювання в НУШ – конфіденційне, тому викликає в дітей менше стресу. Успішність учня не стосується нікого, крім нього самого та його батьків. Після написання діагностичної роботи вчитель не зачитує в класі результати кожного.
Тобто діти звільнені від ярликів "двієчників", "хорошистів" і "відмінників", їм не потрібно змагатися за найкращу оцінку в класі. За таких умов учителю легше створити в колективі атмосферу дружби, співпраці та довіри.
Мета навчання – знайти себе
Наталія Сарваді каже, що вона спокійно працює без оцінок.
"Ми не можемо навіть за 12-бальною системою об’єктивно оцінити знання учнів. У кожного з них – свій характер, здібності та цілі. Діти повинні вчитися не задля оцінки, а задля того, щоб знайти себе і справу, яка буде для них цікавою", – додає вона.
Своїм вихованцям учителька пропонує чотири кроки до успіху:
- Учись!
- Шукай себе!
- Стань найкращим!
- Нехай твоя праця буде корисною людям!
Досвід НУШ доводить, що оцінка не є обов’язковим інструментом формування мотивації до навчання. Конструктивні відгуки педагога та дружнє середовище допоможуть кожному учню розкрити власний потенціал, отримати натхнення до навчання.