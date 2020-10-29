24 канал зібрав важливі новини та всю актуальну інформацію про відкриття шкіл, рішення Міністерства освіти і науки та заяви Сергія Шкарлета. Читайте всі найцікавіші події, які відбулися за тиждень – з 26 по 30 жовтня – у сфері української освіти.

Початок навчання в школах після канікул

У багатьох містах відновилось навчання після осінніх канікул. Зокрема, у Києві школи почали працювати очно. Дистанційно навчають учнів лише 8 шкіл і окремо 587 класів на самоізоляції через захворювання педагогів і учнів, передає Освіта 24.

Цікаво! Фото перед комп’ютером та привиди на уроці: кумедні історії про те, як школярі навчаються вдома

Натомість школи в Київській області, які потрапили до червоної зони, після завершення осінніх канікул переведуть на дистанційне навчання. Йдеться про міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Бориспільський і Обухівський райони Київської області.

А у Івано-Франківську учні з 28 жовтня почали навчатися очно, проте згодом міська влада прийняла рішення перейти на онлайн-освіту. Так, з 2 листопада дистанційно навчатимуться всі учні, окрім початкових класі.

У Черкасах місцева влада теж вирішила відновити навчання в школах після канікул. Діти навчаються очно з 28 жовтня. Таке рішення прийняли на нараді з мером та директорами закладів освіти.

Школи Запоріжжя з 2 листопада теж починають навчання після осінніх канікул. Там всі школярі, крім молодших класів, будуть навчатися дистанційно. А учні 1 – 4 класів будуть на уроках в школі дотримуватися необхідних вимог карантину.

А тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школи готові до дистанційного навчання. Водночас він вважає, що заяви про неготовність освіти до онлайн-навчання – це образа для педпрацівників.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що цього навчального року діти не зможуть дивитися уроки по телебаченню, як це було минулого навчального року. Проте уроки можна буде знайти на онлайн-платформі. Ці онлайн-уроки в кращому випадку можна очікувати не раніше початку грудня.

Окрім того, у Всесвітній організації охорони здоров’я запевняють, що закриття шкіл майже не сприяє боротьбі з COVID-19, тому заклади освіти треба залишати відкритими.

Рішення Міносвіти та уряду

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що рішення про те, як будуть працювати школи після осінніх канікул, мають приймати керівники навчальних закладів окремо.

Тобто школи самі вирішують, як організовувати навчання після 30 жовтня. "Тут не може бути однозначної відповіді. Залежно від епідемічної ситуації в регіоні будуть прийматися відповідні рішення", – повідомили у МОН.

Уряд ухвалив документ, який скасовує обмеження щодо вступу до вишів. Тепер іноземці, які постійно проживають в Україні, та біженці зможуть навчатися за кошти державного та місцевого бюджетів. Вони будуть вступати до вишів нарівні з громадянами України. Більше про це – читайте тут.

Цікаво! 4 важливі цитати Далай-лами про освіту та виховання

Ситуація зі Шкарлетом та ЄС

Цікаво, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Євросоюз звернувся з листом до Шкарлета, у якому нагадав йому про допомогу Україні у сфері освіти та науки.

Представники ЄС закликали очільника МОН продовжувати належну дію новостворених директоратів і посилювати їхню роль у міністерстві. "Будь-який відкат досягнутого раніше успіху у реформах викличе нашу занепокоєність та може підірвати нашу співпрацю", – йшлося у листі.

Згодом Шкарлет опублікував свою реакцію. Він запевнив, що така ситуація справді була, але він просить користуватися лише офіційними джерелами: "Цитування уривків із листа є вирваним із контексту, що нівелює розуміння змісту листа в цілому". Більше про це – читайте тут.



Сергій Шкарлет / Фото LB

Збільшення зарплат педагогів

У Міносвіти розповіли, що педагогічним працівникам у закладах професійної та передвищої освіти поступово збільшать зарплати у 2021 році.

Так, викладачі вищої категорії наразі мають однаковий посадовий оклад у розмірі понад 5 тисяч гривень. Проте до середини 2021 року їх зарплата збільшиться до семи тисяч гривень.

Натомість зарплата керівника закладу професійної чи передвищої освіти в січні поточного року становив близько 6 тисяч гривень. Натомість з січня 2021 року вона збільшиться до 8 тисяч гривень, а з липня 2021 року – до 8 тисяч 679 гривень.

Про те, як збільшаться зарплати вчителів у 2021 році – ми писали тут.

Також цікаво, що Міністерство освіти і науки разом з Британською Рада в Україні розпочало новий етап підготовки вчителів англійської мови у школах. Педагогів навчатимуть відповідно до концепції Нової української школи. Більше про те – читайте за посиланням.

Новини у сфері вищої освіти

У МОН заявили, що студентам, які виїдуть з гуртожитків через перехід вишів на дистанційне навчання, повернуть сплачені кошти за проживання. Для цього студент повинен написати заяву. В такому випадку йому повернуть кошти або зарахують їх на наступний період проживання.

Вступ у 2021 році

Відомо, що основний етап вступної кампанії розпочнеться у липні. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня 2021 року. Натомість прийом заяв та документів на бакалаврат розпочнеться через два тижні – 14 липня.

Коли завершиться прийом заяв: 16 липня – для осіб, які вступають на основі вступних іспитів чи творчих конкурсів і 23 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 по 13 липня.

Читайте також! Колишній спікер Ради Литвин не буде балотуватися на посаду ректора КНУ через хворобу COVID-19

Зазначимо, що вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитися з 1 по 13 липня включно. Також у період з 14 по 23 липня можуть проводитись додаткові ceciï іспитів, творчих конкурсів для вступників. Всі дати вступу-2021 – читайте тут.

Найвпливовіші університети України

Фахівці склали рейтинг найбільш впливових університетів світу. До нього потрапили 183 заклади освіти з України. Впливовість університету оцінювалася завдяки людям, які працювали чи навчалися у цих вишах та зробили значний внесок у певній галузі.

Десятка українських вишів, які посіли найвищі місця: