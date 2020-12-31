24 канал зібрав актуальну інформацію про те, що сталося в сфері української освіти цього тижня. Читайте про те, як будуть навчатися діти після канікул, підсумки 2020 року роботи МОН та зарплату Сергія Шкарлета. Головні новини та події в освіті за тиждень – з 28 грудня до 1 січня – читайте у матеріалі.

Яким буде навчання після канікул

З 8 до 24 січня в Україні хочуть запровадити жорсткий карантин. Тому керівники закладів освіти повинні організувати роботу закладів у дистанційному режимі або продовжити канікули, повідомляє 24 канал.

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Окрім того, у школах варто провести засідання педради, під час якого обговорити про дистанційне навчання, узгодити графік роботи та зміни до навчальної програми.

Також школи мають забезпечити ведення електронних журналів. А всі наради та зібрання колективу можуть відбуватися лише в онлайн-форматі, як і спілкування з батьками.

Що радять у МОН? Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що рішення про повернення шкіл до навчання після канікул ухвалюють автономно самі заклади.

Проте у МОН рекомендували навчальним закладам або продовжити канікули, або перейти на дистанційне навчання. Адже школи мають використати за навчальний рік 30 днів канікул (не враховуючи літні канікули).

Скандали в закладах освіти

Навчання в садочку російською

У Дніпропетровській області в приватному садку вихованців навчають російської мови. Там заявили, що "виховують еліту, яка спілкуватиметься російською" і вважають, що українська мова дітям не потрібна.

Згодом стало відомо, що заклад взагалі не має ліцензій на надання освітніх послуг. Цю інформацію підтвердили й в обласному департаменті освіти. Більше про це – читайте тут.

Школярі знущалися з однокласника

У Херсоні двоє 10-річних хлопців влаштували булінг своєму однокласнику. П'ятикласники принизливо обзивали його, глузували, штовхали та залякували.

Мати потерпілого хлопчика звернулася до правоохоронців після того, як почула, що двоє учнів залякували її сина та висловлювалися нецензурними словами на його адресу. Через знущання дітей батьки школярів отримали адміністративні протоколи. Деталі – тут.

Заяви Шкарлета про ЗНО

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет висловив ідею про трансформування ЗНО. Він запевнив, що абітурієнтам, які вступають до вишів та вже маючи трудовий стаж або ті, які хочуть навчатися за контрактом, можуть складати тест на здатність до навчання замість класичного ЗНО.

Більшість експертів підтримують таку ідею, але кажуть, що грошей на це поки немає. Думки експертів – можна почитати за посиланням.



Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет / Фото пресслужби МОН

До слова, ранше у МОН заявили, що планують запровадити платне зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто абітурієнт зможе безкоштовно скласти ЗНО з 5 предметів, а за бажанням скласти додаткові тести з інших предметів за власні кошти. Деталі – читайте за посиланням.

Також Сергій Шкарлет заявив, що в Україні в майбутньому сформують профільну старшу школу. Тоді учні зможуть обирати ті шкільні предмети, які хочуть вивчати.

Якщо ми хочемо, щоб з нашою освітою рахувалися в світі, щоб наша освіта була зрозумілою, ми не повинні відставати від загальносвітової концепції. І будуть акценти за предметами з 10 по 12 клас,

– сказав Шкарлет.

Яку зарплату має Шкарлет

Сергій Шкарлет фактично очолював Міністерство освіти з червня 2020 року й заробив за цей час 422 тисячі гривень.

Зарплата Сергія Шкарлета по місяцях:

липень (плюс 2 дні червня) – 41 тисяча 822 гривні,

серпень – 38 тисяч 20 гривень,

вересень – 40 тисяч 779 гривень,

жовтень – 84 тисячі 666 гривень,

листопад – 43 тисячі 43 гривні,

грудень – 92 тисячі 169 гривень.

Окрім того, стало відомо, що уряд призначив Віру Рогову восьмою заступницею міністра освіти і науки. Раніше вона працювала в Житомирській ОДА та очолювала департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Що про неї відомо та чиє місце вона зайняла – читайте у матеріалі.

Чи підвищать зарплати вчителям у школах та вихователям у садочках? Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що вихователям у дитячих садочках найближчим часом не варто чекати на збільшення зарплат. Оскільки на це немає коштів.

Вдночас вчителі у школах отримають зростання заробітних плат у наступному році майже на 30% - у липні 2021 року – на 20%, а у грудні – ще на понад 8%.

Пробне ЗНО-2021

Реєстрація для участі у пробному ЗНО в 2021 році розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Його вартість різнитиметься за регіонами і коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.

Але через пандемію COVID-19 кожен учасник зможе вибрати лише один предмет. Але після нього учасники пробного ЗНО зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів та пройти тестування вдома. А визначити свої результати можна на спеціальному сервісі.

Проведення ЗНО у 2021 році. За найкращий результат складання зовнішнього незалежного оцінювання найуспішніші учні в Україні отримуватимуть грошові премії. Загальний бюджет програми преміювання на рік – 100 000 гривень. Тобто 20 учасників ЗНО отримають премій по 5000 гривень кожному за показниками у ЗНО.

Також відомо, що у 2021 році школярі з порушенням зору зможуть скласти ЗНО з використанням завдань, які будуть надруковані шрифтом Брайля. Тестування проведуть під час додаткової сесії.

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Підсумки року в МОН

У дошкільній освіті

У 2020 році Міносвіти створило понад 12 тисяч нових місць для дошкільнят, схвалило базовий компонент дошкільної освіти та запровадили кампанію про важливість дошкільного розвитку.

Також цього року було спрощено роботу й відкриття дитсадків. Тобто тепер садочки зможуть залучати компанії для забезпечення харчування і медичного обслуговування, а також наймати на роботу не лише педагогів. Більше про підсумки 2020 року в дошкіллі – читайте тут.

У шкільній освіті

У 2020 році МОН затвердило новий Державний стандарт базової середньої освіти, виділило понад 5,2 мільярди гривень субвенцій на розвиток шкільної інфраструктури, а також організувало безпечне навчання у школах в умовах карантину.

Окрім того, МОН вдалося успішно провести ЗНО 2020 в умовах карантину, створити телеуроки у межах проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" (навесні 2020 року) та запустити національну онлайн-платформу ВШО.

У вищій освіті

У 2020 році в МОН прийняли зміни до закону про вищу освіту, зокрема щодо вимог до керівників вишів, ліцензування, дуальної освіти та дотримання академічної доброчесності. Крім того, розпочато пілотування дуальної форми навчання.

Попри труднощі, які були зумовлені поширенням коронавірусу, МОН вдалось успішно провести вступну кампанію. А вступники з тимчасово окупованих територій цьогоріч отримали можливість вступу до будь-якого університету,

– сказав Сергій Шкарлет.

Також Міносвіти провело тестування й аналіз недоліків системи фінансування університетів та затвердили 70 нових компетентнісних освітніх стандартів.