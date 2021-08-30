Голова європейського регіону ВООЗ ханс Клюге наголосив, що пандемія спричинила найбільш катастрофічні збої в освіті за весь час. "Потрібно, щоб навчання в класі продовжувалося", – каже він.

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44 із 53 країн Європи закрили свої школи в розпал першої хвилі пандемії у квітні 2020 року. За словами Клюге, більшість із них знову відкрилися у вересні 2020, але зростання рівня інфекції викликало нові обмеження та більше закриття протягом осені і зими.

Масові прогули та часті закриття шкіл тривали у кількох країнах протягом весни 2021, і більше 1 мільйона дітей не навчалися. Тому ВООЗ закликала всі країни тримати школи відкритими.

Життєво важливо, щоб навчання тривало безперервно. Хоча пандемія продовжується, безпечне навчання дітей в умовах фізичної школи має першорядне значення для їх освіти, психічного здоров'я та соціальних навичок,

– заявили у ВООЗ.

Експерт ООН Філіп Корі запевняє, що пандемія не закінчилася. За його словами, діти та молодь не можуть ризикувати ще одним роком зриву навчання.

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"Школи були місцем навчання, безпеки та гри. А коли вони закриваються, діти пропускають навчання та спілкування друзями і можуть зазнати насильства вдома. Ми повинні гарантувати, що школи знову відкриються і будуть безпечними для дітей", – додав Корі.

До слова, у МОЗ розповіли, що навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі.

Проте якщо буде ускладнення епідситуації і країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. Всі інші перейдуть на дистанційне навчання.

А керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко наголосив, що учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.