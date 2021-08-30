МОН надіслало керівникам управлінь освіти та директорам шкіл листі-роз’яснення щодо початку 2021/2022 навчального року. Зокрема, у ньому йдеться про особливості навчання під час карантину, перший урок та реформу шкільного харчування.

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У МОН заявили, що освітній процес у школах розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше ніж 1 липня наступного року.

Структура і тривалість навчальних року, тижня, занять, форми організації навчання визначає педагогічна рада школи з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Звертаємо увагу, що організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів. Упродовж навчальних занять важливо проводити вправи з рухової активності та вправи гімнастики очей,

– йдеться у листі.

Також для цього можна використовувати руханки. Їх можна проводити як під час уроків, так і на перервах. Вони дозволяють учням швидко відпочити та покращити самопочуття.

У Міносвіти наголосили, що навчання учнів може відбуватися дистанційно.

Додамо, що раніше керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.

Яким має бути перший урок у школі

У МОН радять перший урок у новому навчальному році присвятити святкуванню 30-ї річниці незалежності України.

Зазначається, що для підготовки уроку можна скористатися: тематичними матеріалами від Українського інституту національної пам'яті, які містять, зокрема, інформацію про етапи української держави, відновлення незалежності та Конституцію Пилипа Орлика.

Окрім того, 1 вересня школи також можуть приєднатися до інтерактивного уроку для учнів 1-6 класів. Трансляція уроку розпочнеться 1 вересня о 9:30 на YouTube-сторінці ГО "Освіторія".

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До слова, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі.

Проте якщо буде ускладнення епідситуації та зростання кількості захворювання на COVID-19, і країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. Всі інші перейдуть на дистанційне навчання.