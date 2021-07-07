Навчання в онлайн-форматі як must have для учнів: кому воно підходить

Безперервне навчання та самовдосконалення завжди в пріоритеті у тих людей, які прагнуть реалізувати свій потенціал. І на сьогодні існує чимало онлайн-форматів, які допомагають у цьому. Йдеться про курси, вебінари, тренінги, майстер-класи тощо.

Навчання в онлайні відкриває широкий спектр можливостей не лише для дорослих, а й для дітей. Хто ж найчастіше надає перевагу формату онлайн-навчання та наскільки цей вибір цікавий дітям – пояснили експерти освітнього проєкту "На Урок".

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Для аналізу онлайн-навчання проаналізували статистичні дані з курсів, які днями завершилися в онлайн-школі. За словами експертів, ці інтерактиви у середньому пройшли від початку до кінця 73% зареєстрованих.

Які учнів успішно завершили курси, не пропустивши жодного заняття:

ЗНО (математика) – 74% (11 клас).

ДПА – 65% (українська мова) та 67% (математика).

Математика – 73% (6 клас), 71% (7 клас), 75% (10 клас).

Українська мова – 86% (3 клас).

Ці показники говорять про високу зацікавленість школярів у заняттях онлайн. Окрім того, є відсоток дітей, які з певних причин пропустили трансляції, і вони переглядали згодом запис.

Кому підходить онлайн-навчання

На думку експертів "На Урок", онлайн-навчання зацікавить будь-кого: як тих дітей, які вміють грамотно планувати свій час та правильно розставляти пріоритети, так і тих, хто має проблеми із самодисципліною та мотивацією.



Онлайн-навчання підходить багатьом / Фото Unsplash

Для успішного використання онлайн-навчання, кожній дитині варто серйозно поставитися до вибору найзручнішого формату. Адже комусь імпонують індивідуальні, а комусь – групові заняття. Хтось у захваті від постійних дискусій з учителем, а хтось надає перевагу лекціям і письмовому виконанню завдань.

Хто найчастіше долучається до трансляцій "На Урок":

Діти, які прагнуть удосконалити знання з певної дисципліни. Наприклад, пропустили якусь із тем, після чого складно розібратися в ній самостійно. Або учні, які хочуть знати більше , ніж пропонує шкільна програма.

, ніж пропонує шкільна програма. Також онлайн-заняття – це справжня знахідка й для дітей з інвалідністю та учнів із ускладненнями після COVID-19. Вони можуть створити для навчання комфортне робоче місце та переглядати трансляції у зручний для себе час.

Діти, які живуть за кордоном , але хочуть навчатися за українською навчальною програмою. В онлайн-форматі можна навчатися з будь-якого куточка світу.

, але хочуть навчатися за українською навчальною програмою. В онлайн-форматі можна навчатися з будь-якого куточка світу. Діти, які під час дистанційки не досить добре засвоїли навчальний матеріал. Причиною могла стати погана концентрація на темі уроку чи, наприклад, прискорене/неупорядковане вивчення того чи іншого матеріалу.

Діти, які у школі стикаються з булінгом. Якщо ж учень постійно перебуває у стресовому/пригніченому стані, то найперше, що його хвилюватиме під час занять – думки про те, чому його цькують і чим він гірший за інших. В онлайн-форматі ці діти позбавлені тиску, що позитивно на них впливає.

Експерти запевняють, що навчання в інтернеті цілком може підійти усім учням. А от результативність обраного формату залежить не лише від лекторів, а й від самодисципліни учнів.