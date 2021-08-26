Усього Мінфін проаналізував інформацію щодо 13,5 тисяч шкіл. Там в 2020 році 347 тисяч вчителів навчали 4 мільйони учнів.

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Загальні видатки на ці школи становили майже 100 мільярдів гривень. Ця сума включає як кошти освітньої субвенції на зарплати вчителів, так і кошти місцевих бюджетів на утримання закладів освіти.

Заступника міністра фінансів Роман Єрмоличев каже, що в селах середні видатки на одного учня становлять 35 тисяч гривень на рік, що майже у півтора раза більше ніж у середньому по містах (20 500 гривень).

Скільки витрачали на учнів по областях

Найбільші середні видатки на одного учня у Луганській області – 30 200 гривень на рік.

На другому місці Київ – 27 300 гривень на рік.

На третьому місці Тернопільська область – 27 200 гривень на рік.

Найменші середні видатки на учня в 2020 році були у Харківській (21,1 тисяча гривень), Донецькій (21,4 тисяча гривень) та Херсонській (21,5 тисяча гривень) областях.

Серед окремих територіальних громад найбільші середні видатки на одного учня в 2020 році були у Ташанській сільській територіальній громаді Київської області – 90 800 гривень на рік.

А найменші середні видатки у Таврійській міській територіальній громаді Херсонської області – 5 400 гривень на рік.

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До слова, цього року зібрати першокласника з нуля в школу коштує близько 10 тисяч гривень. Лише шкільне приладдя обійдеться у 6 тисяч гривень, близько 3 тисяч піде на одяг та спортивну форму. А зібрати старшокласника коштуватиме 7 тисяч гривень. Деталі – читайте у статті.

Додамо, що малозабезпечені багатодітні родини уряд вирішив підтримати – до школи на кожну дитину виплатять по 2 тисячі грошової допомоги.