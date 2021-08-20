Міська рада не підтримала ідею облдержадміністрації щодо подовження канікул одеських школярів до 20 вересня.

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Чиновники ОДА заявляли, що продовження туристичного сезону може поповнити бюджет на майже 300 мільйонів. За їх словами, подібний досвід з "плаваючими датами" роботи шкіл вже використовують в Болгарії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Румунії та США.

Проте у міськраді вирішили не переносити дати початку навчання, тож діти в Одесі підуть до школи першого вересня.

У своєму повідомленні пресслужба мерії послалася на положення закону про освіту.

Навчання розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік починається у перший за ним робочий день,

– заявили там.

Експерти додають, що навіть якщо у Кабмін підтримав би таку ідею обласної ради, зміни не набули б чинності раніше 2022 – 2023 навчального року.

До слова, керівник управління освіти Юрій Кононенко запевнив, що школи можуть проводити святкові лінійки 1 вересня. "Коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак, в принципі, бути лінійці 1 вересня або ні – вирішує навчальний заклад", – заявив він.

Експерт додав, що в сучасних умовах, якщо проводяться масові заходи, треба враховувати соціальну дистанцію і проаналізувати, чи є в цьому необхідність з точки зору епідситуації.