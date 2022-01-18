Відповідно до чинних Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, прийом на навчання відбувається на спеціальності, як і у вишах.

До теми Стало відомо, коли запрацює Американський університет у Києві

Навчальний заклад отримує статус закладу фахової передвищої освіти, якщо він має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти і така діяльність є для нього основною.

Є три типи закладів фахової передвищої освіти:

фаховий коледж;

військовий коледж сержантського складу;

фаховий коледж із специфічними умовами навчання.

Хто може вступити в коледж

На навчання для здобуття фахової передвищої освіти приймаються:

Особи, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів). Вони вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за дуальною формою навчання.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту або профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра.

Особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Чи можна здобути фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю? Здобути освіту в коледжі за іншою спеціальністю можуть особи, які здобули раніше такий освітній рівень або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра не менше одного року.

Хто має право вступити на бюджет

Право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в коледжах на конкурсній основі мають українці, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного чи місцевого бюджету.

Ті особи, які здобули повну загальну середню освіту за бюджетні кошти, можуть вступати до коледжу лише на контракт.

Право на здобуття фахової передвищої освіти за кошти бюджету мають і певні категорії іноземців:

іноземці та особи без громадянства, а також закордонні (тобто етнічні) українці, які постійно проживають в Україні;

особи, яких визнано біженцями;

особи, які потребують додаткового захисту.

Чи можна вступити одразу на другий курс

Вступників приймають на навчання на перший курс за загальним правилом. Однак окремі категорії осіб мають змогу вступити одразу на другий чи старші курси.

Так, можуть приймати на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Також мають змогу вступати і на перший курс (зокрема зі скороченим строком навчання), і на другий чи старші курси ті особи, які хочуть здобути фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю.

Чи можна навчатися одразу на кількох спеціальностях

Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти:

одночасно за кількома освітньо-професійними програмами (тобто за різними спеціальностями) у коледжі;

у кількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти (наприклад, за денною та заочною).

Не допускається одночасне навчання на бюджеті за двома чи більше спеціальностями. Тобто безоплатно можна отримати тільки одну освіту.

Терміни вступної кампанії в коледж у 2022

з 23 червня – починається реєстрація е-кабінетів вступників;

з 30 червня по 13 липня – прийом заяв та документів;

з 14 по 24 липня – проходять вступні іспити, творчі конкурси, співбесіди;

не пізніше 31 серпня – прийом документів на контракт;

до 26 липня – оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування;

до 28 липня – виконання вимог для зарахування (подача оригіналів документів);

пізніше 30 липня – зарахування на бюджет.

До слова, в Україні з 1 січня 2022 року зростуть стипендії для студентів вишів та коледжів у 1,5 рази, для студентів профтехучилищ – у 2,5 рази. Якими будуть стипендії – читайте у статті.