Вчителі за кілька днів будуть мати щонайменше два тижні зимових канікул. І за цей час можна послухати кілька корисних лекцій, які розширять коло обізнаності про систему освіти. Зокрема, тему про оцінювання на ДПА та сертифікацію педагогів.

Лекції доступні 24/7 на ютуб-каналі Українського центру оцінювання якості освіти. Їх підготували експерти в межах співпраці з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти й академіями неперервної освіти, повідомляє пресслужба відомства.

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Серед тем – зовнішнє незалежне оцінювання і державна підсумкова атестація, сертифікація педагогів, шкалювання результатів та підходам до тлумачення результатів різних освітніх оцінювань.

6 цікавих та корисних лекцій для вчителів

ЗНО і ДПА: сутність оцінювань і відмінності між ними

Із цієї лекції вчитель дізнається:

чи є ДПА тим самим, що і ЗНО;

які існують аналоги випускних і вступних іспитів в інших країнах;

які завдання пропонують учасникам тестування під час матуральних та абітуральних іспитів.

Дивіться відеолекцію про ЗНО та ДПА:

ЗНО: традиції та новації

На цій лекції експерти розповіли про традицій та новації ЗНО, зокрема пояснили

що таке ЗНО;

які особливості ЗНО-2021;

у чому його подвійна функція;

як відбувалися становлення і розвиток системи зовнішнього незалежного оцінювання в Україні;

чому розроблення тестових завдань і визначення результатів тестування – тривалі в часі процеси;

що означає оцінка за шкалою 100‒200 балів.

Дивіться відеолекцію про ЗНО:

ДПА: поточний стан і перспективи

Третя лекція присвячено особливостям державної підсумкової атестації в Україні. Вивчаючи цю тему, стане відомо:

коли було запроваджено ДПА у формі ЗНО і які її обов’язкові предмети;

за яким принципом визначають результат ДПА у формі ЗНО;

якою буде ДПА у 2021 році;

на яких етапах освіти передбачено проведення ДПА з використанням окремих елементів ЗНО.

Дивіться відеолекцію про ДПА:

Шкалювання результатів ЗНО

Ця лекція допоможе вчителям опанувати базові поняття шкалювання результатів, навчитися розрізняти шкали, проценти і процентилі.

А також педагоги дізнатися відповіді на поширені запитання, зокрема: навіщо взагалі потрібне шкалювання результатів ЗНО? чому пороговий бал "склав/не склав" визначають після тестування? чому таблиці переведення тестових балів у шкальовані щороку різні?

Дивіться відеолекцію про шкалювання результатів ЗНО:

Сертифікація вчителів: незалежне тестування

Вже другий рік триває пілотний проєкт сертифікації вчителів, одним з етапів якого є незалежне тестування фахових знань та умінь вчителів. Наразі це стосується поки лише вчителів початкової школи.

Додамо, що успішне проходження сертифікації може бути зараховане як атестація та дозволяє присвоїти вчителю відповідну кваліфікацію та звання.

Дивіться відеолекцію про сертифікацію вчителів:

Стратегія освітніх оцінювань в Україні

Уже через рік-два школи відчують зміни – по-новому будуть проходити випускні іспити. Під час лекції експерти розглянуть такі питання:

оцінювання на етапі закінчення здобуття початкової освіти;

оцінювання на етапі закінчення здобуття базової середньої освіти;

оцінювання на етапі закінчення здобуття профільної середньої освіти;

система національних і міжнародних досліджень якості освіти;

загальнодержавна електронна школа (e-НУШ);

профорієнтаційне тестування на етапі закінчення здобуття базової середньої освіти.

Дивіться відеолекцію про стратегію оцінювання в школі: